Головна Метео Можливі радіоперешкоди — прогноз магнітних бур на сьогодні

Можливі радіоперешкоди — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 12:26
Магнітні бурі 2 лютого — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у понеділок, 2 лютого, не очікуються на Землі. Водночас можливі радіоперешкоди та сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 2 лютого

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці зафіксовано 12 спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю, а також шість спалахів М, найбільший з яких М6,6.

Сонячні спалахи класу M належать до категорії помірно потужних. Спалах рівня M6,6 здатен спричинити незначні радіопорушення на освітленій Сонцем частині Землі, а також створює ризик виникнення сонячного радіаційного шторму.

Геомагнітне поле буде спокійного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Магнітні бурі 2 лютого
Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 2 лютого:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 30

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Період магнітних бур зазвичай не є небезпечним, але може впливати на самопочуття, особливо якщо є схильність до головного болю, коливань тиску чи тривожності. Підготуватися можна доволі просто:

  • повноцінний сон за кілька днів до очікуваної бурі знижує навантаження на нервову систему й допомагає легше переносити перепади самопочуття;
  • важливо пити достатньо води, оскільки зневоднення може посилювати головний біль, втому й запаморочення, які інколи супроводжують магнітні коливання;
  • харчування бажано зробити легшим: менше кави, алкоголю, жирної та дуже солоної їжі;
  • фізичну активність не варто повністю скасовувати, але краще уникати перевантажень;
  • зменшити інформаційний шум і стрес;
  • варто заздалегідь мати під рукою призначені лікарем препарати та не змінювати схему лікування без консультації.

Нагадаємо, науковці виявили в міжзоряному просторі молекулу з сіркою, яка повʼязана з походженням життя на Землі.

А космічне агенство NASA вирішило відправити туристів на Міжнародну космічну станцію.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
