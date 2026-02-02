Магнітні бурі 2 лютого — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у понеділок, 2 лютого, не очікуються на Землі. Водночас можливі радіоперешкоди та сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 2 лютого

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці зафіксовано 12 спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю, а також шість спалахів М, найбільший з яких М6,6.

Сонячні спалахи класу M належать до категорії помірно потужних. Спалах рівня M6,6 здатен спричинити незначні радіопорушення на освітленій Сонцем частині Землі, а також створює ризик виникнення сонячного радіаційного шторму.

Геомагнітне поле буде спокійного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 2 лютого:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 30

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Період магнітних бур зазвичай не є небезпечним, але може впливати на самопочуття, особливо якщо є схильність до головного болю, коливань тиску чи тривожності. Підготуватися можна доволі просто:

повноцінний сон за кілька днів до очікуваної бурі знижує навантаження на нервову систему й допомагає легше переносити перепади самопочуття;

важливо пити достатньо води, оскільки зневоднення може посилювати головний біль, втому й запаморочення, які інколи супроводжують магнітні коливання;

харчування бажано зробити легшим: менше кави, алкоголю, жирної та дуже солоної їжі;

фізичну активність не варто повністю скасовувати, але краще уникати перевантажень;

зменшити інформаційний шум і стрес;

варто заздалегідь мати під рукою призначені лікарем препарати та не змінювати схему лікування без консультації.

