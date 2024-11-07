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Водителям стоит быть внимательнее — прогноз погоды на завтра

7 ноября 2024 14:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 8 ноября — данные от синоптиков
Туман в Киеве. Фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в пятницу, 8 ноября, сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидают, однако местами возможен туман.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине 8 ноября

На территории Украины сохранится облачная погода с прояснениями, дождей не ожидают. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет дуть с изменением направлений скоростью 3-8 м/с, однако в восточных регионах будет несколько сильнее — 7-12 м/с западного направления.

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Карта температур на Украине 8 ноября. Фото: скриншот

На севере и в столице температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+10 °С, в центральных регионах столбики термометра будут показывать +4....+10 °С. В западных областях температура воздуха будет составлять +2...+14 °С. Такие же температурные отметки будут на востоке — там ожидают +3…+10 °С.

Теплее всего в пятницу, 8 ноября, будет на юге Украины — температура воздуха там составит +5...+14 °С.

Напомним, специалисты предупредили о слабой магнитной буре, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых.

Также синоптики прогнозировали погоду в Одессе на завтра.

погода ноябрь погода в Украине ветер туман

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