Прогноз погоды в Украине 8 ноября — данные от синоптиков

Водителям стоит быть внимательнее — прогноз погоды на завтра
В Украине в пятницу, 8 ноября, сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидают, однако местами возможен туман.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды в Украине 8 ноября
На территории Украины сохранится облачная погода с прояснениями, дождей не ожидают. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет дуть с изменением направлений скоростью 3-8 м/с, однако в восточных регионах будет несколько сильнее — 7-12 м/с западного направления.
На севере и в столице температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+10 °С, в центральных регионах столбики термометра будут показывать +4....+10 °С. В западных областях температура воздуха будет составлять +2...+14 °С. Такие же температурные отметки будут на востоке — там ожидают +3…+10 °С.
Теплее всего в пятницу, 8 ноября, будет на юге Украины — температура воздуха там составит +5...+14 °С.
Напомним, специалисты предупредили о слабой магнитной буре, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых.
Также синоптики прогнозировали погоду в Одессе на завтра.
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