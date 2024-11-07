Магнітні бурі 7 листопада — прогноз для метеозалежних

Метеозалежних штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у четвер, 7 листопада, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Це може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей та привести збої в роботі енергосистеми.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 7 листопада
Зазначається, що магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Як відомо, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М4,1.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від тихого до невеликих штормових рівнів. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 7 листопада
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%
- Кількість сонячних плям — 68.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття та здоров'я людей різними способами, особливо якщо людина має підвищену чутливість до змін у магнітному полі. У дні магнітних бур багато людей відзначають у себе такі симптоми:
- головний біль,
- підвищену втому,
- дратівливість,
- проблеми з концентрацією,
- навіть порушення сну.
Крім того, магнітні бурі можуть впливати на серцево-судинну систему, викликаючи підвищення артеріального тиску і посилення серцевих болів у людей із серцево-судинними захворюваннями. Це пов'язано з тим, що електромагнітні коливання впливають на нервову систему та кровообіг, викликаючи спазм судин і зміни серцевого ритму.
Як полегшити вплив магнітних бур
Щоб полегшити вплив магнітних бур, можна дотримуватися кількох простих рекомендацій, які допоможуть зменшити неприємні симптоми:
- дотримання режиму сну та відпочинку,
- здорове харчування,
- помірні фізичні навантаження,
- практики релаксації,
- уникнення стресу,
- позитивний настрій,
- відмова від алкоголю та паління.
Нагадаємо, у листопаді очікується кілька потужних геомагнітних коливань. Синоптики опублікували календар магнітних бур на місяць.
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