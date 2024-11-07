Магнітні бурі 7 листопада — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

На Землі у четвер, 7 листопада, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Це може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей та привести збої в роботі енергосистеми.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 7 листопада

Зазначається, що магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Як відомо, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М4,1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від тихого до невеликих штормових рівнів. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 7 листопада

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%

Кількість сонячних плям — 68.

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття та здоров'я людей різними способами, особливо якщо людина має підвищену чутливість до змін у магнітному полі. У дні магнітних бур багато людей відзначають у себе такі симптоми:

головний біль,

підвищену втому,

дратівливість,

проблеми з концентрацією,

навіть порушення сну.

Крім того, магнітні бурі можуть впливати на серцево-судинну систему, викликаючи підвищення артеріального тиску і посилення серцевих болів у людей із серцево-судинними захворюваннями. Це пов'язано з тим, що електромагнітні коливання впливають на нервову систему та кровообіг, викликаючи спазм судин і зміни серцевого ритму.

Як полегшити вплив магнітних бур

Щоб полегшити вплив магнітних бур, можна дотримуватися кількох простих рекомендацій, які допоможуть зменшити неприємні симптоми:

дотримання режиму сну та відпочинку,

здорове харчування,

помірні фізичні навантаження,

практики релаксації,

уникнення стресу,

позитивний настрій,

відмова від алкоголю та паління.

Нагадаємо, у листопаді очікується кілька потужних геомагнітних коливань. Синоптики опублікували календар магнітних бур на місяць.