Магнитные бури 7 ноября — прогноз для метеозависимых

Метеозависимых будет штормить — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в четверг, 7 ноября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Это может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей и привести к сбоям и работе энергосистемы.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 7 ноября
Отмечается, что магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также она может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
Как известно, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М4,1.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до небольших штормовых уровней. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 7 ноября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%
- Количество солнечных пятен — 68.
Как магнитные бури влияют на здоровье людей
Магнитные бури могут влиять на самочувствие и здоровье людей разными способами, особенно если у человека повышенная чувствительность к изменениям в магнитном поле. В дни магнитных бурь многие люди отмечают у себя следующие симптомы:
- головная боль,
- повышенная усталость,
- раздражительность,
- проблемы с концентрацией,
- даже нарушение сна.
Кроме того, магнитные бури могут влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая повышение артериального давления и усиление сердечных болей у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что электромагнитные колебания оказывают влияние на нервную систему и кровообращение, вызывая спазм сосудов и изменение сердечного ритма.
Как облегчить влияние магнитных бурь
Чтобы облегчить влияние магнитных бурь, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут снизить неприятные симптомы:
- соблюдение режима сна и отдыха,
- здоровое питание,
- умеренные физические нагрузки,
- практики релаксации,
- избегание стресса,
- положительное настроение,
- отказ от алкоголя и курения.
Напомним, в ноябре ожидается несколько мощных геомагнитных колебаний. Синоптики опубликовали календарь магнитных бурь на месяц.
Читайте Новини.LIVE!