Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Метеозависимых будет штормить — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Метеозависимых будет штормить — прогноз магнитных бурь на сегодня

7 ноября 2024 11:24
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 7 ноября — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в четверг, 7 ноября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Это может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей и привести к сбоям и работе энергосистемы.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 7 ноября

Отмечается, что магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также она может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Как известно, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М4,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до небольших штормовых уровней. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 7 ноября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%
  • Количество солнечных пятен — 68.
магнитные бури 7 ноября
Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Магнитные бури могут влиять на самочувствие и здоровье людей разными способами, особенно если у человека повышенная чувствительность к изменениям в магнитном поле. В дни магнитных бурь многие люди отмечают у себя следующие симптомы:

  • головная боль,
  • повышенная усталость,
  • раздражительность,
  • проблемы с концентрацией,
  • даже нарушение сна.

Кроме того, магнитные бури могут влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая повышение артериального давления и усиление сердечных болей у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что электромагнитные колебания оказывают влияние на нервную систему и кровообращение, вызывая спазм сосудов и изменение сердечного ритма.

Как облегчить влияние магнитных бурь

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут снизить неприятные симптомы:

  • соблюдение режима сна и отдыха,
  • здоровое питание,
  • умеренные физические нагрузки,
  • практики релаксации,
  • избегание стресса,
  • положительное настроение,
  • отказ от алкоголя и курения.

Напомним, в ноябре ожидается несколько мощных геомагнитных колебаний. Синоптики опубликовали календарь магнитных бурь на месяц.

космос Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:40 В Эстонии связали будущее ЕС с последующей поддержкой Украины

Срочная новость

11:39 На хабарі затримали посадовицю Центральної МСЕК — що відомо

11:31 Штрафы за коррупцию — как будут наказывать взяточников

11:28 Лучше, чем iPhone — почему складные смартфоны снова в тренде

11:24 Штрафы для собачников — чего нужно бояться владельцам животных

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:24 Метеозависимых будет штормить — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:11 У Трампа есть друзья в Одессе — кто они

11:11 Львовянин украл скутер и может сесть в тюрьму — решение суда

11:04 Помощь от UNHCR — где стартует регистрация на 3,6 тыс. грн

10:55 На Житомирщине ввели аварийные отключения света — какая причина

11:40 В Эстонии связали будущее ЕС с последующей поддержкой Украины

Срочная новость

11:39 На хабарі затримали посадовицю Центральної МСЕК — що відомо

11:31 Штрафы за коррупцию — как будут наказывать взяточников

11:28 Лучше, чем iPhone — почему складные смартфоны снова в тренде

11:24 Штрафы для собачников — чего нужно бояться владельцам животных

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:24 Метеозависимых будет штормить — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:11 У Трампа есть друзья в Одессе — кто они

11:11 Львовянин украл скутер и может сесть в тюрьму — решение суда

11:04 Помощь от UNHCR — где стартует регистрация на 3,6 тыс. грн

10:55 На Житомирщине ввели аварийные отключения света — какая причина

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд