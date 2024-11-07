Магнитные бури 7 ноября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

На Земле в четверг, 7 ноября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Это может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей и привести к сбоям и работе энергосистемы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 ноября

Отмечается, что магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также она может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Как известно, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М4,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до небольших штормовых уровней. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 7 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%

Количество солнечных пятен — 68.

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Магнитные бури могут влиять на самочувствие и здоровье людей разными способами, особенно если у человека повышенная чувствительность к изменениям в магнитном поле. В дни магнитных бурь многие люди отмечают у себя следующие симптомы:

головная боль,

повышенная усталость,

раздражительность,

проблемы с концентрацией,

даже нарушение сна.

Кроме того, магнитные бури могут влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая повышение артериального давления и усиление сердечных болей у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что электромагнитные колебания оказывают влияние на нервную систему и кровообращение, вызывая спазм сосудов и изменение сердечного ритма.

Как облегчить влияние магнитных бурь

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут снизить неприятные симптомы:

соблюдение режима сна и отдыха,

здоровое питание,

умеренные физические нагрузки,

практики релаксации,

избегание стресса,

положительное настроение,

отказ от алкоголя и курения.

Напомним, в ноябре ожидается несколько мощных геомагнитных колебаний. Синоптики опубликовали календарь магнитных бурь на месяц.