Прогноз погоди в Україні 8 листопада — дані від синоптиків

Туман у Києві. Фото: УНІАН

В Україні у п'ятницю, 8 листопада, утримається хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікують, проте місцями можливий туман.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні 8 листопада

На території України утримається хмарна погода з проясненнями, дощів не очікують. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер віятиме зі зміною напрямків швидкістю 3-8 м/с, проте у східних регіонах буде дещо сильнішим — 7-12 м/с західного напрямку.

Карта температур в Україні 8 листопада. Фото: скриншот

На півночі та у столиці температура повітря коливатиметься в межах +2...+10 °С, у центральних регіонах стовпчики термометра показуватимуть +4....+10 °С. У західних областях температура повітря становитиме +2...+14 °С. Такі ж температурні позначки будуть на сході — там очікують +3...+10 °С.

Найтепліше у п'ятницю, 8 листопада, буде на півдні України — температура повітря там становитиме +5...+14 °С.

Нагадаємо, фахівці попередили про слабку магнітну бурю, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних.

Також синоптики спрогнозували погоду в Одесі на завтра.