Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Ночью +9 °C, а днем сильный ветер — прогноз погоды на завтра

Ночью +9 °C, а днем сильный ветер — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 23:55
Прогноз погоды в Украине на завтра12 августа от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Девушка на улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 12 августа, ожидается с переменной облачностью. Ночью синоптики предупреждают о снижении температуры воздуха до +9 °C. Кроме того, будет сильный ветер северо-западного направления.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами в Харьковской и Луганской областях.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня
Погода в Украине 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественного северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °C, на юге и юго-востоке +14...+19 °C. Днем ожидается +20...+25 °C, на юге, в большинстве центральных и Закарпатской областях +24...+29 °C.

Прогноз на 12 августа от Наталки Диденко

Завтра в Украине будет преобладать антициклон Julia, поэтому в повсюду ожидается сухая и солнечная погода.

Погода в Україні 12 серпня
Антициклон Julia. Фото: facebook.com/tala.didenko

В течение дня ожидается +24...+28 °C, на юге и Закарпатье — +27...+30 °C. На востоке страны прогнозируется сильный северо-западный ветер.

Погода в Киеве 12 августа

В столице ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем +24...+26 °C.

Диденко добавила, что в ближайшее время в Украине погода не будет испытывать особых изменений.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, во Львове завтра ожидается слабый туман. Там температура воздуха днем прогреется до +27 °C.

Ранее климатолог Светлана Краковская рассказала, что в Украине может вырасти продолжительность лета до 180 дней.

погода Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации