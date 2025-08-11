Прогноз погоды в Украине на завтра12 августа от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Девушка на улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 12 августа, ожидается с переменной облачностью. Ночью синоптики предупреждают о снижении температуры воздуха до +9 °C. Кроме того, будет сильный ветер северо-западного направления.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами в Харьковской и Луганской областях.

Погода в Украине 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественного северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °C, на юге и юго-востоке +14...+19 °C. Днем ожидается +20...+25 °C, на юге, в большинстве центральных и Закарпатской областях +24...+29 °C.

Прогноз на 12 августа от Наталки Диденко

Завтра в Украине будет преобладать антициклон Julia, поэтому в повсюду ожидается сухая и солнечная погода.

Антициклон Julia. Фото: facebook.com/tala.didenko

В течение дня ожидается +24...+28 °C, на юге и Закарпатье — +27...+30 °C. На востоке страны прогнозируется сильный северо-западный ветер.

Погода в Киеве 12 августа

В столице ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем +24...+26 °C.

Диденко добавила, что в ближайшее время в Украине погода не будет испытывать особых изменений.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, во Львове завтра ожидается слабый туман. Там температура воздуха днем прогреется до +27 °C.

Ранее климатолог Светлана Краковская рассказала, что в Украине может вырасти продолжительность лета до 180 дней.