Прогноз погоди в Україні на завтра 12 серпня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Вночі +9 °C, а вдень сильний вітер — прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 12 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Вночі синоптики попереджають про зниження температури повітря до +9 °C. Крім того, буде сильний вітер північно-західного напрямку.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру
Синоптики зазначають, що невеликий короткочасний дощ можливий лише місцями в Харківській та Луганській областях.
Вітер буде переважного північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +9...+14 °C, на півдні та південному сході +14...+19 °C. Вдень очікується +20...+25 °C, на півдні, у більшості центральних та Закарпатській областях +24...+29 °C.
Прогноз на 12 серпня від Наталки Діденко
Завтра в Україні переважатиме антициклон Julia, тому в повсюди очікується суха та сонячна погода.
Протягом дня очікується +24...+28 °C, на півдні та Закарпатті — +27...+30 °C. На сході країни прогнозується сильний північно-західний вітер.
Погода в Києві 12 серпня
У столиці очікується суха та сонячна погода. Температура повітря вдень +24...+26 °C.
Діденко додала, що найближчим часом в Україні погода не зазнаватиме особливих змін.
Нагадаємо, у Львові завтра очікується слабкий туман. Там температура повітря вдень прогріється до +27 °C.
Раніше кліматологиня Світлана Краковська розповіла, що в Україні може зрости тривалість літа до 180 днів.
