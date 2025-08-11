Прогноз погоди в Україні на завтра 12 серпня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Дівчина на вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 12 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Вночі синоптики попереджають про зниження температури повітря до +9 °C. Крім того, буде сильний вітер північно-західного напрямку.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що невеликий короткочасний дощ можливий лише місцями в Харківській та Луганській областях.

Погода в Україні 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважного північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +9...+14 °C, на півдні та південному сході +14...+19 °C. Вдень очікується +20...+25 °C, на півдні, у більшості центральних та Закарпатській областях +24...+29 °C.

Прогноз на 12 серпня від Наталки Діденко

Завтра в Україні переважатиме антициклон Julia, тому в повсюди очікується суха та сонячна погода.

Антициклон Julia. Фото: facebook.com/tala.didenko

Протягом дня очікується +24...+28 °C, на півдні та Закарпатті — +27...+30 °C. На сході країни прогнозується сильний північно-західний вітер.

Погода в Києві 12 серпня

У столиці очікується суха та сонячна погода. Температура повітря вдень +24...+26 °C.

Діденко додала, що найближчим часом в Україні погода не зазнаватиме особливих змін.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові завтра очікується слабкий туман. Там температура повітря вдень прогріється до +27 °C.

Раніше кліматологиня Світлана Краковська розповіла, що в Україні може зрости тривалість літа до 180 днів.