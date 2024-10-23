Прогноз погоды в Украине на завтра 24 октября от синоптиков.

Женщина идет во время сильного ветра. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 24 октября, в Украине ожидается облачно без осадков, местами с возможными туманами и сильным ветром. Температура воздуха будет колебаться от +9°C до +17°C в зависимости от региона.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 24 октября от Укргидрометцентра

Сегодня ночью и утром в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях местами возможен туман, который может значительно снизить видимость. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от +1 до +6 °C, а на юге — от +5...+10 °C. На высокогорье Карпат температура может опуститься до +2 °C или даже до -3 °C.

Днем температура повысится до +9...+14 °C, в Закарпатье и в южных регионах показатели могут вырасти до +17 °C.

Погода на 24 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 24 октября

В четверг, 24 октября, в Киевской области ожидается облачная погода без осадков. На большей части региона будет северо-западный ветер с силой 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +1°...+6°C, днем показатели термометров повысятся до +9…+14°C.

В Киеве будет немного теплее — ночью предполагается +4…+6°C, днем термометры покажут +11…+13°C.

Погода от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, 24 октября в северных, центральных и восточных областях ожидается ветреная погода, порывы будут достигать 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2…+8°C. Днем колонки термометров покажут от +11 до +16°C, за исключением северных областей, где ожидается незначительное похолодание от +9...+12°C.

В Киеве в этот день будет сухо и солнечно. Температура днем будет около +12°C. Однако следует быть готовым к ветру, который придаст определенную прохладу.

Температурная карта Украины 24 октября. Фото: Метеопост

Погода от синоптика Игоря Кибальчича

По данным синоптика Кибальчича , в четверг, 24 октября, сохранится сухая погода, только в Карпатах и Прикарпатье ночью возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться +3…+8°С, днем +11…+16°С. На юге показатели поднимутся до +18 °С.

Напомним, погода в Харькове 24 октября днем будет теплой и сухой. Ожидается умеренный ветер.

В Одессе 24 октября наоборот станет прохладнее. Температура воздуха снизится в среднем на 2-3 градуса. Однако, осадков или сильного ветра синоптики не прогнозируют.