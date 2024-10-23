Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра arrow

Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

23 октября 2024 20:31
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 24 октября от синоптиков.
Женщина идет во время сильного ветра. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В четверг, 24 октября, в Украине ожидается облачно без осадков, местами с возможными туманами и сильным ветром. Температура воздуха будет колебаться от +9°C до +17°C в зависимости от региона.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 24 октября от Укргидрометцентра

Сегодня ночью и утром в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях местами возможен туман, который может значительно снизить видимость. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от +1 до +6 °C, а на юге — от +5...+10 °C. На высокогорье Карпат температура может опуститься до +2 °C или даже до -3 °C.

Днем температура повысится до +9...+14 °C, в Закарпатье и в южных регионах показатели могут вырасти до +17 °C.

Прогноз погоды в Украине на 24 октября. Фото: Укргидрометцентр
Погода на 24 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 24 октября

В четверг, 24 октября, в Киевской области ожидается облачная погода без осадков. На большей части региона будет северо-западный ветер с силой 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +1°...+6°C, днем показатели термометров повысятся до +9…+14°C.

В Киеве будет немного теплее — ночью предполагается +4…+6°C, днем термометры покажут +11…+13°C.

Погода от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, 24 октября в северных, центральных и восточных областях ожидается ветреная погода, порывы будут достигать 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2…+8°C. Днем колонки термометров покажут от +11 до +16°C, за исключением северных областей, где ожидается незначительное похолодание от +9...+12°C.

В Киеве в этот день будет сухо и солнечно. Температура днем будет около +12°C. Однако следует быть готовым к ветру, который придаст определенную прохладу.

погода 24 октября
Температурная карта Украины 24 октября. Фото: Метеопост

Погода от синоптика Игоря Кибальчича

По данным синоптика Кибальчича , в четверг, 24 октября, сохранится сухая погода, только в Карпатах и Прикарпатье ночью возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться +3…+8°С, днем +11…+16°С. На юге показатели поднимутся до +18 °С.

Напомним, погода в Харькове 24 октября днем будет теплой и сухой. Ожидается умеренный ветер.

В Одессе 24 октября наоборот станет прохладнее. Температура воздуха снизится в среднем на 2-3 градуса. Однако, осадков или сильного ветра синоптики не прогнозируют.

осень Укргидрометцентр погода погода в Украине ветер Наталка Диденко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:02 Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую

20:40 США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

20:37 Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

20:31 Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

20:00 Перевод военного в другой вид ВСУ — возможно ли это

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

19:59 Стало известно, кто займет должность нового генпрокурора

19:58 МИД Украины прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

19:54 В ОГП назвали области, где наибольший процент прокуроров с инвалидностью

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

21:02 Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую

20:40 США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

20:37 Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

20:31 Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

20:00 Перевод военного в другой вид ВСУ — возможно ли это

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

19:59 Стало известно, кто займет должность нового генпрокурора

19:58 МИД Украины прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

19:54 В ОГП назвали области, где наибольший процент прокуроров с инвалидностью

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

19:02 Украина рискует не получить 4 млрд евро выплат от ЕС — какая причина

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают