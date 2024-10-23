Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 жовтня, від синоптиків

Жінка іде під час сильного вітру. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 24 жовтня, в Україні очікується хмарна погода без опадів, місцями з можливими туманами та сильним вітром. Температура повітря вдень коливатиметься від +9°C до +17 °C, залежно від регіону.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди на 24 жовтня від Укргідрометцентру

Завтра вночі та вранці в західних регіонах, а також у Житомирській і Вінницькій областях місцями можливий туман, який може значно знизити видимість. Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах від +1 °C до +6 °C, а на півдні — від +5...+10 °C. На високогір’ї Карпат температура може опуститися до +2 °C або навіть до -3 °C.

Вдень температура підвищиться до +9...+14 °C, на Закарпатті та у південних регіонах показники можуть вирости до +17 °C.

Погода на 24 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 24 жовтня

У четвер, 24 жовтня, у Київській області очікується хмарна погода без опадів. На більшій частині регіону пануватиме північно-західний вітер із силою 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °C, вдень показники термометрів підвищаться до +9…+14 °C.

У Києві буде трохи тепліше — вночі передбачається +4…+6 °C, вдень термометри покажуть +11…+13 °C.

Погода від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, 24 жовтня у північних, центральних та східних областях очікується особливо вітряна погода, пориви досягатимуть 8-13 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2…+8 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 °C до +16 °C, за винятком північних областей, де очікується незначне похолодання від +9...+12 °C.

У Києві цього дня буде сухо та сонячно. Температура вдень становитиме близько +12 °C. Проте слід бути готовими до вітру, який надасть певної прохолоди.

Температурна карта України 24 жовтня. Фото: Метеопост

Погода від синоптика Ігоря Кібальчича

За даними синоптика Кібальчича, у четвер, 24 жовтня, збережеться суха погода, лише в Карпатах та Прикарпатті вночі можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься +3…+8 °С, вдень +11…+16 °С. На півдні показники піднімуться до +18 °С.

Нагадаємо, погода у Харкові 24 жовтня вдень буде теплою та сухою. Очікується помірний вітер.

В Одесі 24 жовтня, навпаки, стане прохолодніше. Температура повітря знизиться у середньому на 2-3 градуси. Проте опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.