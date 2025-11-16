Погода на 17 ноября — украинцев предупредили о сильном ветре

Сильный ветер. Фото: REUTERS

В понедельник, 17 ноября, температура воздуха в течение дня поднимется до +17 °C. Несмотря на это ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 17 ноября

Диденко рассказала, что в понедельник температура воздуха поднимется +10...+15 °C, а на юге до +17 °C. В то же время завтра будет юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

Карта температур на 17 ноября. Фото: Метеопост

Кроме того, в западной части страны вероятны дожди, на остальной территории — без осадков.

Погода в Киеве 17 ноября

В Киеве 17 ноября также ожидается сильный ветер южных направлений со штормовыми порывами. В то же время в столице потеплеет до +12 °C, но осадков не предвидится.

Когда в Украину придет похолодание

Синоптик рассказала, что уже 19 ноября придет похолодание во все регионы Украины, ведь приблизится циклон с юго-запада. Из-за этого увеличится количество осадков, а местами даже ожидается мокрый снег.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, 10 ноября в Киеве выпал первый снег. Синоптики объяснили, о чем свидетельствуют такие осадки в начале ноября.

Кроме того, метеоролог рассказала, какой будет погода на День Николая и Рождество. Зима 2025-2026 годов в Украине обещает быть холодной.