Погода на 17 листопада — українців попередили про сильний вітер

Вітер збиватиме з ніг — Діденко сказала, де буде небезпечно
У понеділок, 17 листопада, температура повітря упродовж дня підніметься до +17 °C. Попри це очікується сильний вітер з поривами 15-20 м/с.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 17 листопада
Діденко розповіла, що в понеділок температура повітря підніметься +10...+15 °C, а на півдні до +17 °C. Водночас завтра буде південно-західний вітер з поривами 15-20 м/с.
Крім того, в західній частині країни ймовірні дощі, на решті території — без опадів.
Погода у Києві 17 листопада
У Києві 17 листопада також очікується сильний вітер південних напрямків зі штормовими поривами. Водночас у столиці потеплішає до +12 °C, але опадів не передбачається.
Коли в Україну прийде похолодання
Синоптик розповіла, що вже 19 листопада прийде похолодання у всі регіони України, адже наблизиться циклон із південного заходу. Через це побільшає опадів, а місцями навіть очікується мокрий сніг.
Нагадаємо, 10 листопада у Києві випав перший сніг. Синоптики пояснили, про що свідчать такі опади на початку листопада.
Крім того, метеорологиня розповіла, якою буде погода на День Миколая та Різдво. Зима 2025–2026 років в Україні обіцяє бути холодною.
