Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Вітер збиватиме з ніг — Діденко сказала, де буде небезпечно

Вітер збиватиме з ніг — Діденко сказала, де буде небезпечно

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 17:10
Оновлено: 17:12
Погода на 17 листопада — українців попередили про сильний вітер
Сильний вітер. Фото: REUTERS

У понеділок, 17 листопада, температура повітря упродовж дня підніметься до +17 °C. Попри це очікується сильний вітер з поривами 15-20 м/с.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 17 листопада

Діденко розповіла, що в понеділок температура повітря підніметься +10...+15 °C, а на півдні до +17 °C. Водночас завтра буде південно-західний вітер з поривами 15-20 м/с. 

Погода в Україні 17 листопада
Карта температур на 17 листопада. Фото: Метеопост

Крім того, в західній частині країни ймовірні дощі, на решті території — без опадів. 

Погода у Києві 17 листопада

У Києві 17 листопада також очікується сильний вітер південних напрямків зі штормовими поривами. Водночас у столиці потеплішає до +12 °C, але опадів не передбачається. 

Коли в Україну прийде похолодання

Синоптик розповіла, що вже 19 листопада прийде похолодання у всі регіони України, адже наблизиться циклон із південного заходу. Через це побільшає опадів, а місцями навіть очікується мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні 17 листопада
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 10 листопада у Києві випав перший сніг. Синоптики пояснили, про що свідчать такі опади на початку листопада.

Крім того, метеорологиня розповіла, якою буде погода на День Миколая та Різдво. Зима 2025–2026 років в Україні обіцяє бути холодною.

погода Наталка Діденко погода в Україні вітер температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації