Погода на 17 листопада — українців попередили про сильний вітер

Сильний вітер. Фото: REUTERS

У понеділок, 17 листопада, температура повітря упродовж дня підніметься до +17 °C. Попри це очікується сильний вітер з поривами 15-20 м/с.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 17 листопада

Діденко розповіла, що в понеділок температура повітря підніметься +10...+15 °C, а на півдні до +17 °C. Водночас завтра буде південно-західний вітер з поривами 15-20 м/с.

Карта температур на 17 листопада. Фото: Метеопост

Крім того, в західній частині країни ймовірні дощі, на решті території — без опадів.

Погода у Києві 17 листопада

У Києві 17 листопада також очікується сильний вітер південних напрямків зі штормовими поривами. Водночас у столиці потеплішає до +12 °C, але опадів не передбачається.

Коли в Україну прийде похолодання

Синоптик розповіла, що вже 19 листопада прийде похолодання у всі регіони України, адже наблизиться циклон із південного заходу. Через це побільшає опадів, а місцями навіть очікується мокрий сніг.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 10 листопада у Києві випав перший сніг. Синоптики пояснили, про що свідчать такі опади на початку листопада.

Крім того, метеорологиня розповіла, якою буде погода на День Миколая та Різдво. Зима 2025–2026 років в Україні обіцяє бути холодною.