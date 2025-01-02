Прогноз погоды в Украине на четверг, 2 января, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут по улице во время сильного ветра. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 2 января, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Без осадков, только в западных областях днем местами небольшой дождь. В южной части ночью и утром местами туман.

Об этом в среду, 1 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 2 января

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в северных, большинстве западных и Винницкой областях его порывы будут достигать 15–20 м/с, а в Карпатах — 25–30 м/с.

Температура ночью от +3 °С до -2 °С. Днем будет +5–10 °С, а в Крыму — до +13 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с, однако его порывы будут достигать 15–20 м/с (будет I, желтый, уровень опасности). Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта. Температура воздуха в области ночью опустится до -2...+3 °С, а в Киеве до +1...+3 °С. Днем за городом потеплеет до +5...+10 °С, а в столице — до +7...+9 °С.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Карта "Гидрометеорологические явления в Украине"

В северных, большинстве западных и Винницкой областях порывы ветра 15–20 м/с, в Карпатах 25–30 м/с (I, желтый, уровень опасности). Погодные условия могут привести к усложнению работы

энергетических, строительных, коммунальных предприятий и транспорта.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине 2 января будет теплой. В большинстве областей максимальная температура воздуха будет составлять +7...+12 °C, а в Крыму — до +14 °C. Осадков в большинстве своем не предвидится, однако будут сильные порывы ветра. Дожди из-за влияния атмосферного фронта пройдут только вечером в западной части страны.

В Киеве будет +10 °C, ожидается порывистый ветер западных направлений.

Напомним, в Киеве 2 января будет достаточно высокая температура, но I (желтый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы транспорта.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что второй день января в Украине будет по-весеннему теплым. Ожидается повышение температуры до +14 °C.