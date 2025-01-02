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Вітер до 30 м/с — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

2 січня 2025 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на четвер, 2 січня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть вулицею під час сильного вітру. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на четвер, 2 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без опадів, лише в західних областях удень місцями невеликий дощ. У південній частині вночі та вранці подекуди туман.

Про це в середу, 1 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 2 січня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у північних, більшості західних і Вінницькій областях його пориви сягатимуть 15–20 м/с, а в Карпатах — 25–30 м/с.

Температура вночі від +3 °С до -2 °С. Удень буде +5–10 °С, а у Криму — до +13 °С.

Температури 2 січня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Швидкість південно-західного вітру становитиме 7–12 м/с, однак його пориви сягатимуть 15–20 м/с (буде I, жовтий, рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Температура повітря в області вночі опуститься до -2...+3 °С, а в Києві — до +1...+3 °С. Удень за містом потеплішає до +5...+10 °С, а у столиці — до +7...+9 °С.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Де 2 січня 2025 року будуть небезпечні гідрометеорологічні явища
Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні"

У північних, більшості західних та Вінницькій областях пориви вітру 15–20 м/с, у Карпатах 25–30 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи
енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода  в Україні 2 січня буде теплою. У більшості областей максимальна температура повітря становитиме +7...+12 °C, а в Криму — до +14 °C. Опадів здебільшого не передбачається, однак будуть сильні пориви вітру. Дощитиме через вплив атмосферного фронту лише ввечері в західній частині країни.

У Києві буде +10 °C, очікується рвучкий вітер західних напрямків.

Нагадаємо, у Києві 2 січня буде досить висока температура, але I (жовтий) рівень небезпечності через сильні пориви вітру. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту.

Раніше Наталка Діденко повідомила, що другий день січня в Україні буде по-весняному теплим. Очікується підвищення температури до +14 °C.

Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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