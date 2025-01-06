Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Высокая солнечная активность — будут ли магнитные бури сегодня arrow

Высокая солнечная активность — будут ли магнитные бури сегодня

6 января 2025 11:21
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 6 января - чего ждать метеозависимым
Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

На Земле в понедельник, 6 января, не ожидается магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 6 января

В течение последних 24 часов на Солнце произошли четыре вспышки класса С и четыре вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М4,1 — они средние из крупных вспышек и могут вызвать радиационный шторм.

Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Почему болит голова 6 января - прогноз магнитных бурь
Главная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 6 января

  • возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • количество солнечных пятен — 74.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье'я

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье стоит придерживаться таких советов:

  • отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • взять время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, в Великобритании и Германии из-за сильного снега и ледяного дождя отменяют авиарейсы.

А по данным Укргидрометцентра, сегодня по всей территории Украины будет небольшой мокрый снег и дождь.

космос Солнце магнитные бури зима головная боль Земля

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:32 Как в Украине бесплатно получить генератор — детали от Минцифры

11:30 В центре Львове освятили воду на Крещение — фоторепортаж

11:29 Масштабный пожар на Одесчине — есть погибшие и пострадавшие

11:21 Высокая солнечная активность — будут ли магнитные бури сегодня

11:11 Неприглядная ниша — где в Украине никогда не откроют супермаркет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 Украина побила исторический рекорд по экспорту сахара

11:00 Работодатель предлагает перейти на другую работу — как отказаться

11:00 Денежная помощь в январе — кому выплачивают 10,8 тыс. грн

10:57 Новая база РФ в Черном море - есть ли угроза для Одесской области

10:33 На ВОТ Луганщины оккупанты обустроили военный полигон

11:32 Как в Украине бесплатно получить генератор — детали от Минцифры

11:30 В центре Львове освятили воду на Крещение — фоторепортаж

11:29 Масштабный пожар на Одесчине — есть погибшие и пострадавшие

11:21 Высокая солнечная активность — будут ли магнитные бури сегодня

11:11 Неприглядная ниша — где в Украине никогда не откроют супермаркет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 Украина побила исторический рекорд по экспорту сахара

11:00 Работодатель предлагает перейти на другую работу — как отказаться

11:00 Денежная помощь в январе — кому выплачивают 10,8 тыс. грн

10:57 Новая база РФ в Черном море - есть ли угроза для Одесской области

10:33 На ВОТ Луганщины оккупанты обустроили военный полигон

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю