Магнитные бури 6 января - чего ждать метеозависимым

Высокая солнечная активность — будут ли магнитные бури сегодня
На Земле в понедельник, 6 января, не ожидается магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 6 января
В течение последних 24 часов на Солнце произошли четыре вспышки класса С и четыре вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М4,1 — они средние из крупных вспышек и могут вызвать радиационный шторм.
Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 6 января
- возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- количество солнечных пятен — 74.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье'я
Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье стоит придерживаться таких советов:
- отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- взять время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.
Напомним, в Великобритании и Германии из-за сильного снега и ледяного дождя отменяют авиарейсы.
А по данным Укргидрометцентра, сегодня по всей территории Украины будет небольшой мокрый снег и дождь.
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