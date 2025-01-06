Магнитные бури 6 января - чего ждать метеозависимым

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

На Земле в понедельник, 6 января, не ожидается магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 января

В течение последних 24 часов на Солнце произошли четыре вспышки класса С и четыре вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М4,1 — они средние из крупных вспышек и могут вызвать радиационный шторм.

Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Главная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 6 января

возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

количество солнечных пятен — 74.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье'я

Самочувствие людей может ухудшаться из-за магнитных бурь, поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье стоит придерживаться таких советов:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, в Великобритании и Германии из-за сильного снега и ледяного дождя отменяют авиарейсы.

А по данным Укргидрометцентра, сегодня по всей территории Украины будет небольшой мокрый снег и дождь.