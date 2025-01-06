Магнітні бурі 6 січня — чого чекати метеозалежним

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

На Землі у понеділок, 6 січня, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 січня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися чотири спалахи класу С та чотири спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М4,1 — вони середні з великих спалахів та можуть викликати радіаційний шторм.

Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 6 січня

можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

кількість сонячних плям — 74.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, у Великій Британії та Німеччині через сильний сніг та крижаний дощ скасовують авіарейси.

А за даними Укргідрометцентру, сьогодні по всій території України буде невеликий мокрий сніг та дощ.