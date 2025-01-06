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Висока сонячна активність — чи будуть магнітні бурі сьогодні

6 січня 2025 11:21
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 6 січня — чого чекати метеозалежним
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

На Землі у понеділок, 6 січня, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися чотири спалахи класу С та чотири спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М4,1 — вони середні з великих спалахів та можуть викликати радіаційний шторм.

Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

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Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 6 січня

  • можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
  • кількість сонячних плям — 74.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Самопочуття людей може погіршуватися через магнітні бурі, тому для зменшення негативного впливу на здоров'я варто дотримуватися таких порад:

  • відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • взяти час на відпочинок і відновлення;
  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
  • влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
  • дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, у Великій Британії та Німеччині через сильний сніг та крижаний дощ скасовують авіарейси.

А за даними Укргідрометцентру, сьогодні по всій території України буде невеликий мокрий сніг та дощ. 

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