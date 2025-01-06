Прогноз погоди в Україні на понеділок, 6 січня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 6 січня, надали синоптики. Буде хмарно. Уночі в західних областях, удень по всій території України невеликий мокрий сніг та дощ (на півдні лише місцями). На дорогах, крім півдня країни, подекуди ожеледиця.

Про це в неділю, 5 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру

Південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у західних, а вдень і в південних областях його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі -3...-8 °С, а вдень — від -1 °С до +4 °С. На Прикарпатті, у Криму та в більшості південних областей буде +4–9 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно. Уночі без опадів, а вдень невеликий мокрий сніг і дощ. В області на дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість південного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до -3...-8 °С, а в Києві — до -4...-6 °С. Удень за містом потеплішає до -1...+4 °С, а у столиці — до 0...+2 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

На високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок, 6 січня, температура повітря в Україні підвищиться до +1...+6 °С.

"Тепла повітряна маса буде вологою, проходитимуть атмосферні фронти. Випадатиме мокрий сніг із переходом у дощ, бо ж потепліє. Вітер передбачається південних напрямків, рвучкий, часом сильний — обережно", — зазначає Діденко.

У Києві очікується потепління до +2 °С. Поривчастий вітер дутиме з південного заходу. Очікується мокрий сніг з переходом у дощ.

Нагадаємо, в Одеській області на 6 січня оголосили штормове попередження. Уздовж узбережжя регіону очікується сильний вітер, шторм і підйом рівня моря.

Також ми повідомляли, що на понеділок, 6 січня, синоптики прогнозують хмарну та вітряну погоду. Пориви вітру місцями сягатимуть 20 м/c.