Прогноз погоды в Украине на понедельник, 6 января, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 6 января, дали синоптики. Будет облачно. Ночью в западных областях, днем по всей территории Украины небольшой мокрый снег и дождь (на юге только местами). На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 6 января

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в западных, а днем и в южных областях его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью -3...-8 °С, а днем — от -1 °С до +4 °С. На Прикарпатье, в Крыму и в большинстве южных областей будет +4–9 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине будет облачно. Ночью без осадков, а днем небольшой мокрый снег и дождь. В области на дорогах местами гололедица. Скорость южного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до -3...-8 °С, а в Киеве — до -4...-6 °С. Днем за городом потеплеет до -1...+4 °С, а в столице — до 0...+2 °С.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

На высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевого, уровня).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник, 6 января, температура воздуха в Украине повысится до +1...+6 °С.

"Теплая воздушная масса будет влажной, будут проходить атмосферные фронты. Будет выпадать мокрый снег с переходом в дождь, так как потеплеет. Ветер предполагается южных направлений, порывистый, временами сильный — осторожно", — отмечает Диденко.

В Киеве ожидается потепление до +2 °С. Порывистый ветер будет дуть с юго-запада. Ожидается мокрый снег с переходом в дождь.

Напомним, в Одесской области на 6 января объявили штормовое предупреждение. Вдоль побережья региона ожидается сильный ветер, шторм и подъем уровня моря.

Также мы сообщали, что на понедельник, 6 января, синоптики прогнозируют облачную и ветреную погоду. Поривы ветра местами будут достигать 20 м/c.