Магнитные бури 11 октября — прогноз для метеозависимых

Воздействие магнитных бурь. Фото иллюстративное: Pexels

В пятницу, 11 октября, Землю ожидают сильную магнитную бурю по классификации G3. Она способна повлиять на здоровье людей и на поведение животных и даже вызвать сбои в работе энергосистем и радиосвязи.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 11 октября

Пик магнитной бури прогнозируют 11 октября во временном промежутке с 00:00 до 12:00. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне — произошла одна вспышка М-класса и еще один класса Х1,4.

Отметим, что солнечные вспышки Х-класса самые мощные и довольно редкие. Если они ориентированы на Землю, то могут вызвать длительные магнитные бури, повредить спутники, вызвать перебои в работе радиосвязи и значительно повлиять на самочувствие и здоровье людей.

В целом вспышки Х-класса способны вызвать магнитные бури, из которых опасны серьезная G4 и экстремальная G5. Примечательно, что после таких вспышек в небе можно нередко увидеть северное сияние.

Женщина страдает от плохого самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 11 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма - 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 50%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 40%

Количество солнечных пятен – 81.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Контроль за геомагнитным полем помогает предупредить метеозависимых людей. В общем случае, может возникнуть слабость, апатия, головные боли, ломота в суставах, головокружение, изменения настроения, перепады давления, обострение хронических болезней и ухудшение сна.

Что делать во время магнитных бурь

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье, эксперты рекомендуют придерживаться здорового образа жизни. Важно нормализовать режим сна, спать не менее 7-8 часов в сутки. Рацион должен быть сбалансирован, с акцентом на фрукты и овощи, а также ограничением соленой, жирной пищи, алкоголя, кофеина и никотина. Проводите больше времени на свежем воздухе, находите источники положительных эмоций и избегайте задач, требующих значительных физических или психоэмоциональных усилий.

Напомним, появился календарь магнитных бурь на октябрь. По прогнозам, в этом месяце будет немало мощных геомагнитных колебаний.

Также сегодня, 11 октября, по прогнозам синоптиков, атмосферный фронт испортит погоду в нескольких областях.