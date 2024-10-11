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Висока небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

11 жовтня 2024 11:26
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 11 жовтня — прогноз для метеозалежних
Вплив магнітних бур. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У п'ятницю, 11 жовтня, на Землі очікують сильну магнітну бурю за класифікацією G3. Вона здатна вплинути на здоров'я людей та поведінку тварин та навіть  викликати збої в роботі енергосистем й радіозв'язку.

Про це повідомляє Meteoprog.

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 Магнітні бурі 11 жовтня

Пік магнітної бурі прогнозують 11 жовтня у часовому проміжку з 00:00 до 12:00. Впродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні — стався один спалах М-класу та ще один класу Х1,4.

Зазначимо, що сонячні спалахи Х-класу є найпотужнішими та доволі рідкісними. Якщо вони направлені на Землю, то можуть викликати довготривалі магнітні бурі, пошкодити супутники, викликати перебої в роботі радіозв'язку та суттєво вплинути на самопочуття та здоров'я людей. 

Загалом спалахи Х-класу здатні викликати магнітні бурі, з яких небезпечними є серйозна G4 та екстремальна G5. Знаково, що після таких спалахів у небі можна нерідко побачити північне сяйво. 

Магнітні бурі 11 жовтня
Жінка страждає під поганого самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 11 жовтня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 50%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 40%
  • Кількість сонячних плям — 81.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей

Контроль за геомагнітним полем допомагає попередити людей, які є метеозалежними. Загалом може виникнути слабкість, апатія, головні болі, ломота в суглобах, запаморочення, зміни настрою, перепади тиску, загострення хронічних хвороб та погіршення сну.

Що робити під час магнітних бур

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я, експерти рекомендують дотримуватися здорового способу життя. Важливо нормалізувати режим сну, спати не менше 7-8 годин на добу. Раціон повинен бути збалансованим, з акцентом на фрукти та овочі, а також обмеженням солоної, жирної їжі, алкоголю, кофеїну та нікотину. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, знаходьте джерела позитивних емоцій і уникайте завдань, що потребують значних фізичних або психоемоційних зусиль.

Нагадаємо, з'явився календар магнітних бур на жовтень. За прогнозами, цього місяця буде чимало потужних геомагнітних коливань.

Також сьогодні, 11 жовтня, за прогнозами синоптиків атмосферний фронт зіпсує погоду у кількох областях.

космос Сонце магнітні бурі прогнози Земля

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