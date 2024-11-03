Магнитные бури 3 ноября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитных бурь в воскресенье, 3 ноября, не ожидается. Однако на протяжении последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь 3 ноября

За последние 24 часа на Солнце произошли три вспышки класса С и две вспышки класса М, самой большой из которых стал М1,2.

Солнечные вспышки M-класса считаются средними среди мощных вспышек. Вспышка с индексом М1,2 может привести к незначительным радиопомехам на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм.

В воскресенье прогнозируется, что геомагнитное поле будет находиться в состоянии от спокойного к активному. Солнечная активность ожидается на умеренном уровне с вероятностью возникновения вспышки класса X.

Солнечная активность на 3 ноября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%;

количество солнечных пятен — 91.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм:

Избегайте интенсивных тренировок, предпочитайте легкие упражнения и прогулки;

соблюдайте сбалансированное питание;

пейте достаточно воды;

сократите время за экранами

соблюдайте режим сна;

избегайте стрессовых ситуаций;

проводите время на природе

Напомним, Новини.LIVE подготовили график магнитных бурь на ноябрь 2024 года. Узнайте, в какие дни следует ожидать самых больших опасностей в последний месяц осени.

Также 3 ноября вблизи Земли пролетит астероид 2020 VX1. Он считается потенциально опасным для нашей планеты.