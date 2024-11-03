Магнітні бурі 3 листопада — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітних бур у неділю, 3 листопада, не очікується. Однак протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 3 листопада

За останні 24 години на Сонці сталися три спалахи класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став М1,2.

Сонячні спалахи M-класу вважаються середніми серед потужних спалахів. Спалах з індексом М1,2 може призвести до незначних радіоперешкод на денній стороні Землі, а також можливий сонячний радіаційний шторм.

В неділю прогнозується, що геомагнітне поле перебуватиме в стані від спокійного до активного. Сонячна активність очікується на помірному рівні, з ймовірністю виникнення спалаху класу X.

Сонячна активність на 3 листопада:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%;

кількість сонячних плям — 91.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на організм:

Уникайте інтенсивних тренувань, віддавайте перевагу легким вправам і прогулянкам;

дотримуйтесь збалансованого харчування;

пийте достатньо води;

скоротіть час за екранами

дотримуйтесь режиму сну;

уникайте стресових ситуацій;

проводьте час на природі

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували графік магнітних бур на листопад 2024 року. Дізнайтеся, в які дні варто очікувати найбільших небезпек в останній місяць осені.

Також 3 листопада поблизу Землі пролетить астероїд 2020 VX1. Він вважається потенційно небезпечним для нашої планети.