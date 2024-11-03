Магнітні бурі 3 листопада — прогноз для метеозалежних

Висока активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у неділю, 3 листопада, не очікується. Однак протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур 3 листопада
За останні 24 години на Сонці сталися три спалахи класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став М1,2.
Сонячні спалахи M-класу вважаються середніми серед потужних спалахів. Спалах з індексом М1,2 може призвести до незначних радіоперешкод на денній стороні Землі, а також можливий сонячний радіаційний шторм.
В неділю прогнозується, що геомагнітне поле перебуватиме в стані від спокійного до активного. Сонячна активність очікується на помірному рівні, з ймовірністю виникнення спалаху класу X.
Сонячна активність на 3 листопада:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%;
- кількість сонячних плям — 91.
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на організм:
- Уникайте інтенсивних тренувань, віддавайте перевагу легким вправам і прогулянкам;
- дотримуйтесь збалансованого харчування;
- пийте достатньо води;
- скоротіть час за екранами
- дотримуйтесь режиму сну;
- уникайте стресових ситуацій;
- проводьте час на природі
Нагадаємо, Новини.LIVE підготували графік магнітних бур на листопад 2024 року. Дізнайтеся, в які дні варто очікувати найбільших небезпек в останній місяць осені.
Також 3 листопада поблизу Землі пролетить астероїд 2020 VX1. Він вважається потенційно небезпечним для нашої планети.
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