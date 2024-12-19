Прогноз погоды в Украине на завтра 20 декабря от Наталки Диденко

Женщина идет по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, будет по-весеннему теплой. Лишь в западных областях вечером пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 20 декабря

Диденко рассказала, что завтра в течение максимальной температуры воздуха будет составлять +4...+8 °C, а в южной части столбики термометров "подпрыгнут" вплоть до +9...+12 °C.

Также большая часть суток в пятницу осадков не ожидается, однако вечером в западных областях пройдут небольшие дожди. Ветер станет спокойнее и умереннее: от северо-западного на западе до южного на востоке и юге.

Прогноз погоды в Киеве 20 декабря

По прогнозу Диденко, в Киеве 20 декабря осадков тоже не предполагается. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+3 °C, а днем +5...+7 °C.

"Завтра переходящий день от зимы к весне, ведь уже 21 декабря — день зимнего солнцестояния, когда можно официально начинать ждать весны. И хотя говорят, что в такой день "солнце — летом, а зима — морозом", такими прогнозами нас не запугать", — добавила синоптик.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, 19 декабря погода в Украине будет облачной с прояснениями. В некоторых областях пройдут мокрый снег и дождь, но в целом по стране без осадков, а максимальная температура воздуха достигнет +11 °C.

Также мы писали, что сегодня об опасной погоде предупредили харьковчан. Возможны небольшие осадки в виде снега с дождем.