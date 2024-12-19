Прогноз погоди в Україні на завтра 20 грудня від Наталки Діденко

Жінка йде Києвом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у п'ятницю, 20 грудня, буде по-весняному теплою. Лише у західних областях ввечері пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 20 грудня

Діденко розповіла, що завтра упродовж максимальна температура повітря становитиме +4...+8 °C, а в південній частині стовпчики термометрів "підстрибнуть" аж до +9...+12 °C.

Також більшу частину доби у п'ятницю опадів не очікується, проте ввечері у західних областях пройдуть невеликі дощі. Вітер стане спокійнішим та помірним: від північно-західного на заході до південного на сході та півдні.

Прогноз погоди у Києві 20 грудня

За прогнозом Діденко, у Києві 20 грудня опадів також не передбачається. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +1...+3 °C, а вдень +5...+7 °C.

"Завтра перехідний день від зими до весни, адже вже 21 грудня — день зимового сонцестояння, коли можна офіційно починати чекати на весну. І хоча кажуть, що такого дня "сонце — на літо, а зима — на мороз", такими прогнозами нас не залякати", — додала синоптик.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 19 грудня погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У деяких областей пройдуть мокрий сніг та дощ, але загалом по країні без опадів, а максимальна температура повітря сягне +11 °C.

Також ми писали, що сьогодні про небезпечну погоду попередили харків'ян. Можливі невеликі опади у вигляді снігу з дощем.