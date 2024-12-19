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На сході сніг, на заході туман — прогноз погоди на сьогодні

19 грудня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні у четвер, 19 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Сильний сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на четвер, 19 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, без опадів. Лише у північно-східній частині місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ. У південній частині та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це у середу, 18 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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На сході сніг, на заході туман — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-західний та південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від +3...-2 °С, вдень +2...+7 °С, у західних, більшості південних областей та в Криму +6...+11 °С. На сході країни вночі буде -1...-6 °С, вдень близько 0 °С.

На сході сніг, на заході туман — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 19 грудня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від +3...-2 °С, вдень +4...+7 °С.

Тим часом в Києві вночі буде близько 0 °С, вдень +5...+7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогоднішня ніч 19 грудня принесе в Україну найнижчі градуси у близькій, і навіть не близькій перспективі.

Діденко пише, що в цю ніч у східних областях, на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині очікує -3...-7 °С. На решті території України у нічні години від -1...+3 °С.

Впродовж дня четверга температура повітря передбачається такою:

  • на сході +1...+3 °С;
  • на півночі +3...+6 °С;
  • у центрі +3...+7 °С;
  • на заході +5...+10 °С;
  • на півдні +6...+11 °С (лише в Запоріжжі всього +4...+5 °С).

Вітер переходитиме з північно-західного на південно-західний. Опади — сніг з переходом у мокрий сніг, а вдень і дощ — ймовірні лише на сході та північному сході України. На значній частині території України без опадів.

У Києві 19 грудня вночі буде 0...+2 °С, вдень +4...+6 °С. Без опадів, із поривчатим південно-західним вітром.

"21-22 грудня, в суботу та неділю, в Україні очікується невелике похолодання, проте денна температура повітря все одно буде "плюсовою"", — резюмувала Діденко.

Нагадаємо, що погода у Харківській області буде сьогодні хмарною, але з проясненнями. Можливі невеликі опади у вигляді снігу з дощем. Максимальна температура повітря сягне +4 °С.

Також ми повідомляли, що погода у Львові та області теж буде хмарною з проясненнями, однак без істотних опадів. Температура повітря підвищиться до +12 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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