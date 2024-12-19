Прогноз погоды в Украине в четверг, 19 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Сильный снег на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 19 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет пасмурно с прояснениями. Лишь в северо-восточной части местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В южной части и в Карпатах ночью и утром местами туман. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-западный и южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет от +3...-2 °С, днем +2...+7 °С, в западных, большинстве южных областей и в Крыму +6...+11 °С. На востоке страны ночью будет -1...-6 °С, днем около 0 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 19 декабря облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет от +3...-2 °С, днем +4...+7 °С.

В то же время, в Киеве ночью будет около 0 °С, днем +5...+7 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодняшняя ночь 19 декабря принесет в Украину самые низкие градусы в близкой, и даже не близкой перспективе.

Диденко пишет, что в эту ночь в восточных областях, в Полтавской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Днепропетровщине ожидается -3...-7 °С. На остальной территории Украины в ночные часы от -1...+3 °С.

В течение дня четверга температура воздуха предполагается такой:

на востоке +1...+3 °С;

на севере +3...+6 °С;

в центре +3...+7 °С;

на западе +5...+10 °С;

на юге +6...+11 °С (лишь в Запорожье всего +4...+5 °С).

Ветер будет переходить с северо-западного на юго-западный. Осадки — снег с переходом в мокрый снег, а днем и дождь вероятны только на востоке и северо-востоке Украины. На значительной части территории Украины без осадков.

В Киеве 19 декабря ночью будет 0...+2 °С, днем +4...+6 °С. Без осадков, с порывистым юго-западным ветром.

"21-22 декабря, в субботу и воскресенье, в Украине ожидается небольшое похолодание, однако дневная температура воздуха все равно будет "плюсовой"" , — резюмировала Диденко.

Напомним, что погода в Харьковской области будет облачной, но с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. Максимальная температура воздуха составит +4 °С.

Также мы сообщали, что погода во Львове и области будет облачной с прояснениями, однако без существенных осадков. Температура воздуха повысится до +12 °С.