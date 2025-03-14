В Украину идет похолодание — прогноз погоды от Натальи Диденко

Весна отступает — Диденко обещает морозные ночи и смену погоды
В эти выходные в Украине ожидается резкое изменение погоды — будет существенное снижение температуры из-за поступления холодной арктической воздушной массы. В некоторых регионах возможен снег или дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 15 марта
В западных и северных областях уже в субботу, 15 марта, температура снизится до +3...+9 °С. В то же время в центре, на востоке и юге Украины еще сохранится теплая погода — там столбики термометра будут показывать +12...+20 °С.
Однако уже в воскресенье, как прогнозирует Наталка Диденко, 16 марта, относительно теплая температура будет только на юге и юго-востоке.
В понедельник, 17 марта, похолодание охватит всю страну. В связи с этим на западе и севере 15 марта дожди местами будут переходить в мокрый снег. В центральных областях будет преобладать дождливая погода, а в южной части и на юго-востоке осадки не прогнозируются.
Погода в Киеве 15-16 марта
В Киеве в субботу возможен небольшой дождь, но в воскресенье они должны прекратиться. Температура в столице в субботу постепенно снизится с +10...+12 °С до +5...+7 °С. Однако в воскресенье, 16 марта, столбики термометров еще упадут до +2...+5 °С.
Когда в Украину вернется потепление
По прогнозам Натальи Диденко, вся следующая неделя в Украине будет холодной, с ночными морозами и лишь незначительным потеплением днем. Потепление ожидается не раньше 22-23 марта.
Напомним, рассказала синоптик Одесского гидрометеорологического центра рассказала журналистам Новини.LIVE, как изменится погода в ближайшее время и какие неожиданные климатические сюрпризы могут быть в Одесской области.
Синоптики Укргидрометцентра сообщили, какой будет погода в Украине сегодня, 14 марта, и где возможен шквальный ветер.
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