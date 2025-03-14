В Украину идет похолодание — прогноз погоды от Натальи Диденко

Морозная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В эти выходные в Украине ожидается резкое изменение погоды — будет существенное снижение температуры из-за поступления холодной арктической воздушной массы. В некоторых регионах возможен снег или дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 15 марта

В западных и северных областях уже в субботу, 15 марта, температура снизится до +3...+9 °С. В то же время в центре, на востоке и юге Украины еще сохранится теплая погода — там столбики термометра будут показывать +12...+20 °С.

Движение циклона. Фото: Wetterpade

Однако уже в воскресенье, как прогнозирует Наталка Диденко, 16 марта, относительно теплая температура будет только на юге и юго-востоке.

В понедельник, 17 марта, похолодание охватит всю страну. В связи с этим на западе и севере 15 марта дожди местами будут переходить в мокрый снег. В центральных областях будет преобладать дождливая погода, а в южной части и на юго-востоке осадки не прогнозируются.

Карта температур в Украине 15 марта. Фото: Метеопост

Карта температур в Украине 16 марта. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 15-16 марта

В Киеве в субботу возможен небольшой дождь, но в воскресенье они должны прекратиться. Температура в столице в субботу постепенно снизится с +10...+12 °С до +5...+7 °С. Однако в воскресенье, 16 марта, столбики термометров еще упадут до +2...+5 °С.

Когда в Украину вернется потепление

По прогнозам Натальи Диденко, вся следующая неделя в Украине будет холодной, с ночными морозами и лишь незначительным потеплением днем. Потепление ожидается не раньше 22-23 марта.

Напомним, рассказала синоптик Одесского гидрометеорологического центра рассказала журналистам Новини.LIVE, как изменится погода в ближайшее время и какие неожиданные климатические сюрпризы могут быть в Одесской области.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, какой будет погода в Украине сегодня, 14 марта, и где возможен шквальный ветер.