В Україну йде похолодання — прогноз погоди від Наталки Діденко

Весна відступає — Діденко прогнозує морозні ночі та зміну погоди
Цими вихідними в Україні очікується різка зміна погоди — буде суттєве зниження температури через надходження холодної арктичної повітряної маси. У деяких регіонах можливий сніг або дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 15 березня
У західних та північних областях уже в суботу, 15 березня, температура знизиться до +3...+9 °С. Водночас у центрі, на сході та півдні України ще збережеться тепла погода — там стовпчики термометра показуватимуть +12...+20 °С.
Однак уже в неділю, як прогнозує Наталка Діденко, 16 березня, відносно тепла температура буде лише на півдні та південному сході.
У понеділок, 17 березня, похолодання охопить всю країну. У зв’язку з цим на заході та півночі 15 березня дощі місцями переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощова погода, а в південній частині та на південному сході опади не прогнозуються.
Погода в Києві 15-16 березня
У Києві в суботу можливий невеликий дощ, але в неділю вони мають припинитися. Температура у столиці в суботу поступово знизиться з +10...+12 °С до +5...+7 °С. Однак в неділю, 16 березня, стовпчики термометрів іще впадуть до +2...+5 °С.
Коли в Україну повернеться потепління
За прогнозами Наталки Діденко, весь наступний тиждень в Україні буде холодним, із нічними морозами та лише незначним потеплінням удень. Потепління очікується не раніше 22-23 березня.
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