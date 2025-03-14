В Україну йде похолодання — прогноз погоди від Наталки Діденко

Морозна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Цими вихідними в Україні очікується різка зміна погоди — буде суттєве зниження температури через надходження холодної арктичної повітряної маси. У деяких регіонах можливий сніг або дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 15 березня

У західних та північних областях уже в суботу, 15 березня, температура знизиться до +3...+9 °С. Водночас у центрі, на сході та півдні України ще збережеться тепла погода — там стовпчики термометра показуватимуть +12...+20 °С.

Рух циклону. Фото: Wetterpade

Однак уже в неділю, як прогнозує Наталка Діденко, 16 березня, відносно тепла температура буде лише на півдні та південному сході.

У понеділок, 17 березня, похолодання охопить всю країну. У зв’язку з цим на заході та півночі 15 березня дощі місцями переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощова погода, а в південній частині та на південному сході опади не прогнозуються.

Карта температур в Україні 15 березня. Фото: Метеопост

Карта температур в Україні 16 березня. Фото: Метеопост

Погода в Києві 15-16 березня

У Києві в суботу можливий невеликий дощ, але в неділю вони мають припинитися. Температура у столиці в суботу поступово знизиться з +10...+12 °С до +5...+7 °С. Однак в неділю, 16 березня, стовпчики термометрів іще впадуть до +2...+5 °С.

Коли в Україну повернеться потепління

За прогнозами Наталки Діденко, весь наступний тиждень в Україні буде холодним, із нічними морозами та лише незначним потеплінням удень. Потепління очікується не раніше 22-23 березня.

Нагадаємо, розповіла синоптик Одеського гідрометеорологічного центру розповіла журналістам Новини.LIVE, як зміниться погода найближчим часом та які несподівані кліматичні сюрпризи можуть бути в Одеській області.

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, якою буде погода в Україні сьогодні, 14 березня, та де можливий шквальний вітер.