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Большая опасность — прогноз погоды на завтра от Гидрометцентра

31 декабря 2024 17:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 1 января — украинцев ждет опасность
Сильный ветер и снег. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Украинцев в среду, 1 января, ожидает облачная погода целый день. В некоторых областях утром возможен туман, на остальной территории — сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 1 января

Синоптики сообщили, что завтра осадков не ожидается, но ночью и утром на юге страны, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами возможен туман.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве западных и местами Житомирской области порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах -3...+2 °C, днем +3...+8 °C, а в Крыму до +12 °C. В то же время, на высокогорье Карпат будет несколько холоднее: ночью температура воздуха опустится до -2...-7 °C, днем будет от 0 °C до +5 °C.

погода в Украине 1 января
Погода в Украине 1 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 1 января

В Киеве 1 января также ожидается сильный ветер, порывы которого составят 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью -3...+2 °C, днем +3...+8 °C;
  • в Киеве ночью 0...-2 °C, днем +5...+7 °C.

Предупреждение об опасности

Украинцев предупредили, что днем 1 января в большинстве западных областей будут сильные порывы ветра 15-20 м/с. Отмечается, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

сильный ветер в Украине 1 января
Сильный ветер в западных областях 1 января. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, 1 января 2025 года, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная
снеголавинная опасность. Синоптики объявили III уровень опасности.

снеголавинная опасность 1 января
Снеголовичная опасность в Украине 1 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на первую неделю января.

Также синоптик Наталья Птуха назвала дату, когда в Украину вернется похолодание и морозы.

снег морозы синоптик погода в Украине ветер

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