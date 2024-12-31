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Велика небезпека — прогноз погоди на завтра від Гідрометцентру

31 грудня 2024 17:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 1 січня — українців чекає небезпека
Сильний вітер і сніг. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Українців у середу, 1 січня, чекає хмарна погода упродовж всього дня. У деяких областях зранку можливий туман, на решті території — сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 1 січня

Синоптики повідомили, що завтра опадів не очікується, але вночі та вранці на півдні країни, а також Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині місцями можливий туман.

Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості західних та місцями в Житомирській області пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах -3...+2 °C, вдень +3...+ 8 °C, а в Криму до +12 °C. Водночас на високогір'ї Карпат буде дещо холодніше: вночі температура повітря опуститься до -2...-7 °C, вдень буде від 0 °C до +5 °C.

погода в Україні 1 січня
Погода в Україні 1 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 1 січня

У Києві 1 січня також очікується сильний вітер, пориви якого сягнуть 7-12 м/с. 

Температура повітря:

  • в області вночі -3...+2 °C, вдень +3...+8 °C;
  • в Києві вночі 0...-2 °C, вдень +5...+7 °C.

Попередження про небезпеку

Українців попередили, що вдень 1 січня у більшості західних областей будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с. Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

сильний вітер в Україні 1 січня
Сильний вітер в західних областях 1 січня.
Фото: Укргідрометцентр

Крім того, 1 січня 2025 року, на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна
сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили III рівень небезпеки. 

сніголавинна небезпека 1 січня
Сніголавинна небезпека в Україні 1 січня.
Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди в Україні на перший тиждень січня

Також синоптик Наталка Птуха назвала дату, коли в Україну повернеться похолодання та морози. 

сніг морози синоптик погода в Україні вітер

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