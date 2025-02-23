Погода завтра, 24 февраля, в Украине — прогноз Натальи Диденко

Сильные морозы на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 24 февраля, будет солнечной и без существенных осадков. Однако морозы все же будут держаться и в некоторых регионах достигнут до -16 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 24 февраля

По прогнозу Диденко, 24 февраля осадков не ожидается, лишь в восточных областях пройдет небольшой снег, но уже под конец дня прекратится.

Однако морозы все же задержатся. Холоднее всего будет в северной части Украины — там ночью температура воздуха опустится до -10...-16 °C. На остальной территории будет -9...-12 °C, а на западе и юге столбики термометров опустятся до -3...-9 °C.

В то же время днем в западных областях потеплеет. Температура поднимется до +2...+6 °C. В течение дня в большинстве областей будет -3 до +2 °C. Самой холодной пока остается восточная часть, днем там ожидается -3...-7 °C.

Карта температур от Meteopost.com

Погода в Киеве 24 февраля

По данным Диденко, в понедельник, 24 февраля, в Киеве осадков не будет. Ночью ожидаются морозы -12...-14 °C, но днем температура поднимется до 0...-2 °C.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, недавно Диденко назвала дату, когда в Украину придет тепло. Морозы отступят уже через несколько дней.