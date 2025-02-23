Погода завтра, 24 лютого, в Україні — прогноз Наталки Діденко

Сильні морози на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у понеділок, 24 лютого, буде сонячною та без істотних опадів. Однак морози все ж триматимуться і в деяких регіонах сягнуть до -16 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 24 лютого

За прогнозом Діденко, 24 лютого опадів не очікується, лише в східних областях пройде невеликий сніг, але вже під кінець дня припиниться.

Однак морози все ж затримаються. Найхолодніше буде у північній частині України — там вночі температура повітря опуститься до -10...-16 °C. На решті території буде -9...-12 °C, а на заході та півдні стовпчики термометрів опустяться до -3...-9 °C.

Водночас вдень у західних областях потеплішає. Температура підніметься до +2...+6 °C. Упродовж дня в більшості областей буде -3 до +2 °C. Найхолоднішою поки що залишається східна частина, вдень там очікується -3...-7 °C.

Карта температур від Meteopost.com

Погода у Києві 24 лютого

За даними Діденко, у понеділок, 24 лютого, в Києві опадів не буде. Вночі очікуються морози -12...-14 °C, але вдень температура підніметься до 0...-2 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, нещодавно Діденко назвала дату, коли в Україну прийде тепло. Морози відступлять вже за кілька днів.