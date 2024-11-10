Прогноз погоды в Украине 11 ноября — ударят морозы.

Ударят сильные морозы — синоптики дали прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 11 ноября, будет прохладной, местами ожидается туман.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода в Украине 11 ноября
По данным синоптиков, атмосферный антициклон принесет в Украину прохладную погоду.
Ночные температуры будут колебаться от +1 °С до +6 °С, в западных областях несколько холоднее — от -4 °С до +1 °С.
Днем воздух прогреется до +5…+10 °С, а на юге, в Крыму, столбики термометров поднимутся до +12 °С.
Кроме того, ночью и утром в отдельных регионах возможен туман, ограничивающий видимость на дорогах.
Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный, скоростью 3-8 м/с.
Напомним, погода в Украине до 14 ноября будет сухой и без дневных морозов. А уже во второй половине месяца следует ожидать прихода атмосферных фронтов с зимним характером.
Также мы писали, что вскоре в Украине могут пройти осадки в виде дождя с мокрым снегом.
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