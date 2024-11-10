Прогноз погоди в Україні 11 листопада — вдарять морози

Морозна погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 11 листопада, буде прохолодною, подекуди очікується туман. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 11 листопада

За даними синоптиків, атмосферний антициклон принесе в Україну прохолодну погоду. Буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Нічні температури коливатимуться від +1 °С до +6 °С, у західних областях дещо холодніше — від -4 °С до +1 °С.

Вдень повітря прогріється до +5…+10 °С, а на півдні, у Криму, стовпчики термометрів піднімуться до +12 °С.

Крім того, вночі та вранці в окремих регіонах можливий туман, який обмежить видимість на дорогах.

Вітер переважно північно-східний, помірний, швидкістю 3-8 м/с.

Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, погода в Україні до 14 листопада буде сухою та без денних морозів. А вже у другій половині місяця слід чекати на прихід атмосферних фронтів із зимовим характером.

Також ми писали, що вже незабаром в Україні можуть пройти опади у вигляді дощу з мокрим снігом.