Прогноз погоди в Україні 11 листопада — вдарять морози

Вдарять сильні морози — синоптики дали прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 11 листопада, буде прохолодною, подекуди очікується туман. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода в Україні 11 листопада
За даними синоптиків, атмосферний антициклон принесе в Україну прохолодну погоду. Буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.
Нічні температури коливатимуться від +1 °С до +6 °С, у західних областях дещо холодніше — від -4 °С до +1 °С.
Вдень повітря прогріється до +5…+10 °С, а на півдні, у Криму, стовпчики термометрів піднімуться до +12 °С.
Крім того, вночі та вранці в окремих регіонах можливий туман, який обмежить видимість на дорогах.
Вітер переважно північно-східний, помірний, швидкістю 3-8 м/с.
Нагадаємо, погода в Україні до 14 листопада буде сухою та без денних морозів. А вже у другій половині місяця слід чекати на прихід атмосферних фронтів із зимовим характером.
Також ми писали, що вже незабаром в Україні можуть пройти опади у вигляді дощу з мокрим снігом.
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