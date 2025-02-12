Прогноз погоды в Украине на завтра 13 февраля от Укргидрометцентра

Морозная погода. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 13 февраля, ожидается с сильными морозами в некоторых регионах. Местами также будет туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 февраля

Погоду завтра будет определять поле высокого атмосферного давления. Однако синоптики отмечают, что ожидается его интенсивное падение. По их словам, это следует учесть метеозависимым лицам.

Погода в Украине 12 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами ожидается туман. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -6...-11 °С, в восточных областях и в Карпатах до -15 °С. На Закарпатье и в Крыму ожидается -1...-6 °С. Днем будет -3...+2 °С, в западных и Одесской областях 0...+5 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра дождей или снега не ожидается по всей территории Украины.

А в Киевской области 13 февраля температура воздуха снизится до -11 °С. В течение суток будет переменная облачность.