Прогноз погоди в Україні на завтра, 13 лютого, від Укргідрометцентру

Морозна погода. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 13 лютого, очікується із сильними морозами у деяких регіонах. Місцями також буде туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 лютого

Погоду завтра визначатиме поле високого атмосферного тиску. Однак синоптики зазначають, що очікується його інтенсивне падіння. За їхніми словами, це слід врахувати метеозалежним особам.

Погода в Україні 13 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та зранку у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями очікується туман. Вітер буде переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -11...-6 °С, у східних областях та в Карпатах — до -15 °С. На Закарпатті та в Криму очікується -6...-1 °С. Вдень буде -3...+2 °С, у західних та Одеській областях — 0...+5 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра дощів чи снігу не очікується по всій території України.

А на Київщині 13 лютого температура повітря знизиться до -11 °С. Протягом доби буде мінлива хмарність.