Прогноз погоды в Украине на завтра 31 октября от Укргидрометцентра

Женщина гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 31 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность. Кое-где ожидается сильный ветер порывами до 18 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 31 октября

31 октября в Украине ожидается пасмурная погода с периодическими прояснениями. Ночью возможны осадки в северных, большинстве западных и центральных областей, а днем небольшой дождь пройдет на востоке страны. На остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно западный и северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Однако в восточных областях местами возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Температурный режим ночью будет колебаться в пределах +5…+10 °С, в восточных, Запорожской и Херсонской областях температура снизится до +1…+6 °С. Днем ожидается температура на уровне +8...+13 °С, в южных регионах — до +17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода во Львове 31 октября будет облачной — возможен мелкий дождь.

В Киеве и области 31 октября также прогнозируют облачную погоду с возможными осадками и порывами ветра.