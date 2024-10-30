Прогноз погоди в Україні на завтра 31 жовтня від Укргідрометцентру

Жінка гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 31 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Подекуди очікується сильний вітер поривами до 18 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 31 жовтня

31 жовтня в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Вночі опади можливі у північних, більшості західних та центральних областей, а вдень невеликий дощ пройде на сході країни. На решті території без опадів.

Вітер буде переважно західний та північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Однак у східних областях місцями можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Температурний режим вночі коливатиметься в межах +5...+10 °С, у східних, Запорізькій та Херсонській областях температура знизиться до +1...+6 °С. Вдень очікується температура на рівні +8...+13 °С, у південних регіонах — до +17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода у Львові 31 жовтня буде хмарною — можливий дрібний дощ.

У Києві та в області 31 жовтня також прогнозують хмарну погоду з ймовірними опадами та поривами вітру.