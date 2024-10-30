Прогноз погоди в Україні на завтра 31 жовтня від синоптика Діденко

Кінець жовтня здивує — Діденко поділилася прогнозом на завтра
У четвер, 31 жовтня, в Україні місцями очікуються дощі, але загалом буде тепло. В деяких регіонах температура повітря підскочить до +15°С.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 31 жовтня
За прогнозом Діденко, у четвер, 31 жовтня, в Україні місцями передбачаються дощі, проте погода все ж очікується доволі теплою.
Температура повітря буде коливатися від +9...+13°С, на заході та півдні показники термометрів підвищаться до +15°С.
"Тумани, хмарність та вогкість можуть погіршувати якість повітря і ускладнюватимуть ранкове вставання з ліжка", — написала синоптик.
У Києві завтра також очікується невеликий дощ, вдень температура повітря сягатиме до +11°С.
Діденко попередила українців про значне похолодання, яке розпочнеться вже на цих вихідних. Також із початком листопада, за її словами, в Україну прийде сильний вітер, можливі навіть штормові пориви.
Нагадаємо, погода у Львові 31 жовтня буде хмарною — можливий дрібний дощ.
У Києві та в області 31 жовтня також прогнозують хмарну погоду з ймовірними опадами та поривами вітру.
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