Прогноз погоди в Україні на завтра 31 жовтня від синоптика Діденко

Чоловік у дощову погоду. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 31 жовтня, в Україні місцями очікуються дощі, але загалом буде тепло. В деяких регіонах температура повітря підскочить до +15°С.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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За прогнозом Діденко, у четвер, 31 жовтня, в Україні місцями передбачаються дощі, проте погода все ж очікується доволі теплою.

Температура повітря буде коливатися від +9...+13°С, на заході та півдні показники термометрів підвищаться до +15°С.

"Тумани, хмарність та вогкість можуть погіршувати якість повітря і ускладнюватимуть ранкове вставання з ліжка", — написала синоптик.

Температура повітря в Україні 31 жовтня. Фото: Meteoprog

У Києві завтра також очікується невеликий дощ, вдень температура повітря сягатиме до +11°С.

Діденко попередила українців про значне похолодання, яке розпочнеться вже на цих вихідних. Також із початком листопада, за її словами, в Україну прийде сильний вітер, можливі навіть штормові пориви.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода у Львові 31 жовтня буде хмарною — можливий дрібний дощ.

У Києві та в області 31 жовтня також прогнозують хмарну погоду з ймовірними опадами та поривами вітру.