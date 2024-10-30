Прогноз погоды в Украине на завтра 31 октября от синоптика Диденко

Человек в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 31 октября, в Украине местами ожидаются дожди, но в целом будет тепло. В некоторых регионах температура воздуха подскочит до +15 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 31 октября

По прогнозу Диденко, в четверг, 31 октября, в Украине местами ожидаются дожди, однако погода все же ожидается достаточно теплой.

Температура воздуха будет колебаться от +9…+13 °С, на западе и юге показатели термометров повысятся до +15 °С.

"Туманы, облачность и сырость могут ухудшать качество воздуха и усложнять утреннее вставание с кровати", — написала синоптик.

Температура воздуха 31 октября. Фото: Meteoprog

В Киеве завтра также ожидается небольшой дождь, днем температура воздуха будет до +11 °С.

Диденко предупредила украинцев о значительном похолодании, которое начнется уже в эти выходные. Также с началом ноября, по ее словам, в Украину придет сильный ветер, возможны даже штормовые порывы.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода во Львове 31 октября будет облачной — возможен мелкий дождь.

В Киеве и области 31 октября также прогнозируют облачную погоду с возможными осадками и порывами ветра.