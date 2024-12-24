Прогноз погоды в Украине на Рождество 25 декабря

Мужчина гуляет по центру Киева. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 25 декабря, в большинстве областей будет теплой. Только в отдельных регионах прогнозируют мокрый снег и дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 25 декабря

По прогнозам синоптиков, на Рождество в Украине ожидается преимущественно облачная погода.

В западных регионах возможен небольшой мокрый снег, а в южных областях и Крыму прогнозируют дождь: ночью слабый, а днем умеренный. В остальных областях без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных регионах порывы до 15-20 м/с. до +10°С. В Карпатах ожидается снег, температура 0-5° мороза.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 25 декабря

В Киеве в среду облачно, без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в течение суток от 0 до +2 °С.

Прогноз погоды в Киеве на 25 декабря Фото: Meteoprog

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что снег на Рождество выпадет в некоторых областях .

Напомним, в Киеве до конца суток и 25 декабря объявлена опасность первого уровня из-за тумана, что может осложнить движение.