Прогноз погоды в Украине на Рождество 25 декабря

В Укргидрометцентре сказали, где на Рождество будет до +10°C
Погода в Украине завтра, 25 декабря, в большинстве областей будет теплой. Только в отдельных регионах прогнозируют мокрый снег и дождь.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 25 декабря
По прогнозам синоптиков, на Рождество в Украине ожидается преимущественно облачная погода.
В западных регионах возможен небольшой мокрый снег, а в южных областях и Крыму прогнозируют дождь: ночью слабый, а днем умеренный. В остальных областях без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных регионах порывы до 15-20 м/с. до +10°С. В Карпатах ожидается снег, температура 0-5° мороза.
Погода в Киеве 25 декабря
В Киеве в среду облачно, без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в течение суток от 0 до +2 °С.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что снег на Рождество выпадет в некоторых областях .
Напомним, в Киеве до конца суток и 25 декабря объявлена опасность первого уровня из-за тумана, что может осложнить движение.
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