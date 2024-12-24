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В Укргідрометцентрі спрогнозували, де на Різдво буде до +10°C

24 грудня 2024 14:44
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на Різдво 25 грудня
Чоловік гуляє центром Києва. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 25 грудня, у більшості областей буде теплою. Лише в окремих регіонах прогнозують мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 25 грудня

За прогнозами синоптиків, на Різдво в Україні очікується переважно хмарна погода.

У західних регіонах можливий невеликий мокрий сніг, а в південних областях і Криму прогнозують дощ: вночі слабкий, а вдень – помірний. У решті областей – без опадів. На півночі вночі та вранці туман, а на заході на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південних регіонах пориви до 15-20 м/с. Температура коливатиметься від -2 °С до +3 °С, на півдні та сході до +7 °С, а в Криму до +10 °С. У Карпатах очікується сніг, температура 0-5° морозу.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 25 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 25 грудня

У Києві в середу буде хмарно, без опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі протягом доби від 0 °С до +2 °С.

погода київ
Прогноз погоди у Києві на 25 грудня. Фото: Meteoprog

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що сніг на Різдво випаде у деяких областях

Нагадаємо, у Києві до кінця доби та 25 грудня оголошено небезпеку першого рівня через туман, що може ускладнити рух.

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17:01 Як позбутися болю в шлунку вдома — лікарі дали поради

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