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Діденко здивувала, де в Україні на Різдво потеплішає до +12 °C

24 грудня 2024 14:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на Різдво 25 грудня від Наталки Діденко
Дівчина біля ялинки. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 25 грудня, очікується зі снігом у деяких областях. Однак місцями температура повітря підвищиться до +12 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 25 грудня

Діденко розповіла, що сніг очікується в навколокарпатських областях, а дощі накриють південну частину України. Це є наслідком впливу південного циклону.

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Південний циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

На решті території країни буде хмарно, але опадів не передбачається. 

Температура повітря вночі 0...+4 °C, на заході 0...-3 °C. Протягом дня +1...+4 °C, а на заході та крайній півночі -2...+2 °C. У південній частині України +4...+9 °C, а в Криму — до +12 °C.

Погода в Києві 25 грудня

У столиці завтра опади малоймовірні. Вночі температура повітря буде близько 0 °C, а вдень +2 °C.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві до кінця доби та 25 грудня оголошено небезпеку першого рівня через туман, що може ускладнити рух.

А у Харкові завтра очікується хмарна погода, але без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах +2...+4 °C.

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