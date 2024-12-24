Прогноз погоди в Україні на Різдво 25 грудня від Наталки Діденко

Дівчина біля ялинки. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 25 грудня, очікується зі снігом у деяких областях. Однак місцями температура повітря підвищиться до +12 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Діденко розповіла, що сніг очікується в навколокарпатських областях, а дощі накриють південну частину України. Це є наслідком впливу південного циклону.

Південний циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

На решті території країни буде хмарно, але опадів не передбачається.

Температура повітря вночі 0...+4 °C, на заході 0...-3 °C. Протягом дня +1...+4 °C, а на заході та крайній півночі -2...+2 °C. У південній частині України +4...+9 °C, а в Криму — до +12 °C.

Погода в Києві 25 грудня

У столиці завтра опади малоймовірні. Вночі температура повітря буде близько 0 °C, а вдень +2 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві до кінця доби та 25 грудня оголошено небезпеку першого рівня через туман, що може ускладнити рух.

А у Харкові завтра очікується хмарна погода, але без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах +2...+4 °C.