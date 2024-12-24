Прогноз погоди в Україні на Різдво 25 грудня від Наталки Діденко

Діденко здивувала, де в Україні на Різдво потеплішає до +12 °C
Погода в Україні завтра, 25 грудня, очікується зі снігом у деяких областях. Однак місцями температура повітря підвищиться до +12 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 25 грудня
Діденко розповіла, що сніг очікується в навколокарпатських областях, а дощі накриють південну частину України. Це є наслідком впливу південного циклону.
На решті території країни буде хмарно, але опадів не передбачається.
Температура повітря вночі 0...+4 °C, на заході 0...-3 °C. Протягом дня +1...+4 °C, а на заході та крайній півночі -2...+2 °C. У південній частині України +4...+9 °C, а в Криму — до +12 °C.
Погода в Києві 25 грудня
У столиці завтра опади малоймовірні. Вночі температура повітря буде близько 0 °C, а вдень +2 °C.
Нагадаємо, у Києві до кінця доби та 25 грудня оголошено небезпеку першого рівня через туман, що може ускладнити рух.
А у Харкові завтра очікується хмарна погода, але без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах +2...+4 °C.
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