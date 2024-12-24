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Диденко удивила, где в Украине на Рождество потеплеет до +12 °C

24 декабря 2024 14:36
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на Рождество 25 декабря от Наталки Диденко
Девушка возле елки. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 25 декабря, ожидается со снегом в некоторых областях. Однако местами температура воздуха повысится до +12 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Диденко рассказала, что снег ожидается в околокарпатских областях, а дожди накроют южную часть Украины. Это следствие влияния южного циклона.

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Южный циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

На остальной территории страны будет облачно, но осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью 0...+4 °C, на западе 0...-3 °C. В течение дня +1...+4 °C, а на западе и крайнем севере -2...+2 °C. В южной части Украины +4...+9 °C, а в Крыму — до +12 °C.

Погода в Киеве 25 декабря

В столице завтра осадки маловероятны. Ночью температура воздуха будет около 0 °C, а днем +2 °C.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве до конца суток и 25 декабря объявлена опасность первого уровня из-за тумана, что может осложнить движение.

А в Харькове завтра ожидается облачная погода, но без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +2...+4°C.

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