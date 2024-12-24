Прогноз погоды в Украине на Рождество 25 декабря от Наталки Диденко

Диденко удивила, где в Украине на Рождество потеплеет до +12 °C
Погода в Украине завтра, 25 декабря, ожидается со снегом в некоторых областях. Однако местами температура воздуха повысится до +12 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 25 декабря
Диденко рассказала, что снег ожидается в околокарпатских областях, а дожди накроют южную часть Украины. Это следствие влияния южного циклона.
На остальной территории страны будет облачно, но осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью 0...+4 °C, на западе 0...-3 °C. В течение дня +1...+4 °C, а на западе и крайнем севере -2...+2 °C. В южной части Украины +4...+9 °C, а в Крыму — до +12 °C.
Погода в Киеве 25 декабря
В столице завтра осадки маловероятны. Ночью температура воздуха будет около 0 °C, а днем +2 °C.
Напомним, в Киеве до конца суток и 25 декабря объявлена опасность первого уровня из-за тумана, что может осложнить движение.
А в Харькове завтра ожидается облачная погода, но без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +2...+4°C.
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