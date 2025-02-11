Прогноз погоды в Украине на завтра, 12 февраля, от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре сказали, где завтра резко потеплеет до +9°С
Погода в Украине завтра, 12 февраля, будет формироваться под влиянием повышенного давления. Осадков не ожидается, однако на дорогах северо-восточных регионов возможна гололедица.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 12 февраля
По прогнозам синоптиков, в среду атмосферные фронты будут обходить территорию Украины, поэтому осадков не предвидится. В то же время на дорогах северо-восточных областей возможно образование гололеда, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.
Ветер преимущественно северо-восточный, на западе — юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью составит -12...-7 °C, в Крыму -6...-1 °C.
Днем ожидается -5...0 °C, а на западе и юге страны от -1 °C до +4 °C. Теплее всего будет на Закарпатье, где днем прогнозируют +3...+9 °C.
Погода в Киеве 12 февраля
На Киевщине и в столице 12 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью в области будет колебаться в пределах -12...-7 °C, днем -5...0 °C.
В Киеве ночью прогнозируется -10...-8 °C, а днем -4...-2 °C.
Ранее синоптики предупредили о сильных морозах и незначительном ветре в Харькове и области 12 февраля.
А синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в ближайшие дни в Украине могут начаться сильные снегопады.
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