Прогноз погоды в Украине на завтра, 12 февраля, от Укргидрометцентра

Мужчина пьет кофе на улице. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 12 февраля, будет формироваться под влиянием повышенного давления. Осадков не ожидается, однако на дорогах северо-восточных регионов возможна гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 февраля

По прогнозам синоптиков, в среду атмосферные фронты будут обходить территорию Украины, поэтому осадков не предвидится. В то же время на дорогах северо-восточных областей возможно образование гололеда, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Ветер преимущественно северо-восточный, на западе — юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью составит -12...-7 °C, в Крыму -6...-1 °C.

Днем ожидается -5...0 °C, а на западе и юге страны от -1 °C до +4 °C. Теплее всего будет на Закарпатье, где днем прогнозируют +3...+9 °C.

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 12 февраля

На Киевщине и в столице 12 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью в области будет колебаться в пределах -12...-7 °C, днем -5...0 °C.

В Киеве ночью прогнозируется -10...-8 °C, а днем -4...-2 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 12 февраля

Ранее синоптики предупредили о сильных морозах и незначительном ветре в Харькове и области 12 февраля.

А синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в ближайшие дни в Украине могут начаться сильные снегопады.