Прогноз погоди в Україні на завтра, 12 лютого, від Укргідрометцентру

Чоловік п'є каву на вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 12 лютого, формуватиметься під впливом підвищеного тиску. Опадів не очікується, однак на дорогах північно-східних регіонів можлива ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12 лютого

За прогнозами синоптиків, у середу атмосферні фронти оминатимуть територію України, тому опадів не передбачається. Водночас на дорогах північно-східних областей можливе утворення ожеледиці, тож водіям і пішоходам слід бути обережними.

Вітер переважно північно-східний, на заході — південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме -12…-7 °C, у Криму -6…-1 °C.

Вдень очікується -5…0 °C, а на заході та півдні країни від -1 °C до +4 °C. Найтепліше буде на Закарпатті, де вдень прогнозують +3…+9 °C.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 12 лютого

На Київщині та в столиці 12 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі в області коливатиметься в межах -12…-7 °C, вдень -5…0 °C.

У Києві вночі прогнозується -10…-8 °C, а вдень -4…-2 °C.

Прогноз погоди у Києві на 12 лютого

Раніше синоптики попередили про сильні морози і незначний вітер у Харкові та області 12 лютого.

А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що найближчими днями в Україні можуть розпочатися сильні снігопади.