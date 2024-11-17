Прогноз погоды в Украине 17 ноября.

Снег с дождем в городе. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в понедельник, 18 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых областях возможны небольшие осадки, местами снег. Максимальная температура воздуха будет достигать +14 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 18 ноября

В Украине облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь. Временами возможен мокрый снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью от +3...-2 °С;

днем +3...+8 °С;

в южной части ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С, в Крыму до +14 °С.

В Карпатах ночью осадки не прогнозируются. Днем возможен небольшой мокрый снег.

Температура воздуха:

ночью -1...-6 °С;

днем около 0 °С.

Погода в Украине 18 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 18 ноября

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Днем местами по области небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в Киевской области:

ночью +3...-2 °С;

днем +3...+8 °С.

Температура воздуха в Киеве:

ночью 0...+2 °С;

днем +6...+8 °С.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 18 ноября, жителей Харьковщины ожидает пасмурная, но достаточно теплая погода. Максимальная температура в регионе будет днем +9 °C.

В целом 18 ноября в Украине ожидается сухая погода, кроме Волыни и Ровенщины. Тем не менее, с 21 ноября прогнозируется значительное похолодание, дожди со снегом и сильный ветер.