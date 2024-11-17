Прогноз погоды в Украине 17 ноября.

В Укргидрометцентре сообщили, в каких областях будет снег завтра
В Украине в понедельник, 18 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых областях возможны небольшие осадки, местами снег. Максимальная температура воздуха будет достигать +14 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 18 ноября
В Украине облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь. Временами возможен мокрый снег.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от +3...-2 °С;
- днем +3...+8 °С;
- в южной части ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С, в Крыму до +14 °С.
В Карпатах ночью осадки не прогнозируются. Днем возможен небольшой мокрый снег.
Температура воздуха:
- ночью -1...-6 °С;
- днем около 0 °С.
Погода на Киевщине 18 ноября
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Днем местами по области небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура в Киевской области:
- ночью +3...-2 °С;
- днем +3...+8 °С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью 0...+2 °С;
- днем +6...+8 °С.
Напомним, 18 ноября, жителей Харьковщины ожидает пасмурная, но достаточно теплая погода. Максимальная температура в регионе будет днем +9 °C.
В целом 18 ноября в Украине ожидается сухая погода, кроме Волыни и Ровенщины. Тем не менее, с 21 ноября прогнозируется значительное похолодание, дожди со снегом и сильный ветер.
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