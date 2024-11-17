Прогноз погоди в Україні 17 листопада — де буде сніг

В Укргідрометцентрі повідомили, в яких областях буде сніг завтра
В Україні у понеділок, 18 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. В деяких областях можливі незначні опади, місцями сніг. Максимальна температура повітря сягатиме +14 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 18 листопада
В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без опадів, вдень в більшості західних, північних областей та в Криму місцями невеликий дощ. Подекуди можливий мокрий сніг.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі від +3...-2 °С;
- вдень +3...+8 °С;
- у південній частині вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С, в Криму до +14 °С.
В Карпатах вночі опадів не прогнозується. Вдень можливий невеликий мокрий сніг.
Температура повітря:
- вночі -1...-6 °С;
- вдень близько 0 °С.
Погода на Київщині 18 листопада
У Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень місцями по області невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура в Київській області:
- вночі +3...-2 °С;
- вдень +3...+8 °С.
Температура повітря у Києві:
- вночі 0...+2 °С;
- вдень +6...+8 °С.
Нагадаємо, 18 листопада мешканців Харківщини очікує похмура, але достатньо тепла погода. Максимальна температура у регіоні вдень буде +9 °C.
Загалом 18 листопада в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.
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