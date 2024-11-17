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В Укргідрометцентрі повідомили, в яких областях буде сніг завтра

17 листопада 2024 18:15
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Прогноз погоди в Україні 17 листопада — де буде сніг
Сніг з дощем у місті. Ілюстративне фото: УНІАН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні у понеділок, 18 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. В деяких областях можливі незначні опади, місцями сніг. Максимальна температура повітря сягатиме +14 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без опадів, вдень в більшості західних, північних областей та в Криму місцями невеликий дощ. Подекуди можливий мокрий сніг.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі від +3...-2 °С;
  • вдень +3...+8 °С;
  • у південній частині вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С, в Криму до +14 °С.

В Карпатах вночі опадів не прогнозується. Вдень можливий невеликий мокрий сніг.

Температура повітря:

  • вночі -1...-6 °С;
  • вдень близько 0 °С.
погода в Україні
Погода в Україні 18 листопада. Фото: Укргідрометцентр

 

Погода на Київщині 18 листопада

У Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень місцями по області невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура в Київській області:

  • вночі +3...-2 °С;
  • вдень +3...+8 °С.

Температура повітря у Києві:

  • вночі 0...+2 °С;
  • вдень +6...+8 °С.
погода на Київщині
Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 18 листопада мешканців Харківщини очікує похмура, але достатньо тепла погода. Максимальна температура у регіоні вдень буде +9 °C.

Загалом 18 листопада в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.

Укргідрометцентр сніг синоптик прогноз погоди погода в Україні

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