Погода в Украине 17 февраля — в Укргидрометцентре предупредили о гололедице

Снегоуборочная техника. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в понедельник, 17 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -18...-2 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 17 февраля

Синоптики прогнозируют, что завтра в областях будет облачно с прояснениями. Ночью на севере, а днем в большинстве центральных и восточных областей пройдет небольшой снег, на остальной территории — без осадков.

На дорогах ожидается гололедица, ветер в течение дня будет менять направление, а скорость составит 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью в областях будет -15...-10 °С. В Карпатах, на востоке, Сумщине и Черниговщине до -18 °С, а на юге и Закарпатье -11...-6 °С.

А днем столбики термометров будут колебаться в пределах -7...-2 °С, на юге и Закарпатье около 0 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Метеорологические явления 17 февраля

В понедельник во всех областях на дорогах ожидается гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что холодная погода продержится минимум неделю, а потепление ожидается после 24 февраля.

Также синоптики отметили, что в Киеве завтра температура воздуха опустится до -15 °С.