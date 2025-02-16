Погода в Україні 17 лютого — в Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю

В Укргідрометцентрі повідомили про небезпеку на дорогах завтра
В Україні у понеділок, 17 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах -18...-2 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 17 лютого
Синоптики прогнозують, що завтра в областях буде хмарно з проясненнями. Вночі на півночі, а вдень у більшості центральних та східних областей пройде невеликий сніг, на решті території — без опадів.
На дорогах очікується ожеледиця, вітер протягом дня змінюватиме напрямок, а швидкість становитиме 3-8 м/с.
Температура повітря вночі в областях буде -15...-10 °С. В Карпатах, на сході, Сумщині та Чернігівщині до -18 °С, а на півдні та Закарпатті -11...-6 °С.
А вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах -7...-2 °С, на півдні та Закарпатті близько 0 °С.
Метеорологічні явища 17 лютого
У понеділок у всіх областях на дорогах очікується ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що холодна погода протримається щонайменше тиждень, а потепління очікується після 24 лютого.
Також синоптики зазначили, що у Києві завтра температура повітря опуститься до -15 °С.
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