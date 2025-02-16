Погода в Україні 17 лютого — в Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю

Снігоприбиральна техніка. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у понеділок, 17 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах -18...-2 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 17 лютого

Синоптики прогнозують, що завтра в областях буде хмарно з проясненнями. Вночі на півночі, а вдень у більшості центральних та східних областей пройде невеликий сніг, на решті території — без опадів.

На дорогах очікується ожеледиця, вітер протягом дня змінюватиме напрямок, а швидкість становитиме 3-8 м/с.

Температура повітря вночі в областях буде -15...-10 °С. В Карпатах, на сході, Сумщині та Чернігівщині до -18 °С, а на півдні та Закарпатті -11...-6 °С.

А вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах -7...-2 °С, на півдні та Закарпатті близько 0 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Метеорологічні явища 17 лютого

У понеділок у всіх областях на дорогах очікується ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що холодна погода протримається щонайменше тиждень, а потепління очікується після 24 лютого.

Також синоптики зазначили, що у Києві завтра температура повітря опуститься до -15 °С.