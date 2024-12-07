Прогноз погоды в Украине 8 декабря от Укргидрометцентра

Девушка идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 8 декабря, будет облачной и местами дождливой. В отдельных регионах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 8 декабря

По прогнозам синоптиков, на Правобережье ночью ожидаются умеренные осадки, днем небольшие, преимущественно в виде дождя. В северо-восточных регионах на дорогах возможна гололедица.

Температура в южных областях ночью +1...6 °С, днем +6...+11 °С, в Крыму до +14 °С. В остальных регионах от -1 °С до +4 °С как днем, так и ночью.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 8 декабря

В воскресенье в Киеве сохранится облачная погода. Ожидаются осадки: ночью умеренный, а днем небольшой дождь.

Температура в столице в течение суток будет колебаться в пределах +1… +3 °С. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с возможными порывами до 15-20 м/с.

Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее синоптики предупреждали о дождях, которые накроют Украину в эти выходные. Из-за мокрого снега и дождя в некоторых регионах будет гололедица.

А Харьковчан предупредили о возможной гололедице на дорогах и низких температурах ночью.