Прогноз погоды в Украине 8 декабря от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили о сложных метеоусловиях завтра
Погода в Украине завтра, 8 декабря, будет облачной и местами дождливой. В отдельных регионах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 8 декабря
По прогнозам синоптиков, на Правобережье ночью ожидаются умеренные осадки, днем небольшие, преимущественно в виде дождя. В северо-восточных регионах на дорогах возможна гололедица.
Температура в южных областях ночью +1...6 °С, днем +6...+11 °С, в Крыму до +14 °С. В остальных регионах от -1 °С до +4 °С как днем, так и ночью.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Погода в Киеве 8 декабря
В воскресенье в Киеве сохранится облачная погода. Ожидаются осадки: ночью умеренный, а днем небольшой дождь.
Температура в столице в течение суток будет колебаться в пределах +1… +3 °С. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с возможными порывами до 15-20 м/с.
Ранее синоптики предупреждали о дождях, которые накроют Украину в эти выходные. Из-за мокрого снега и дождя в некоторых регионах будет гололедица.
А Харьковчан предупредили о возможной гололедице на дорогах и низких температурах ночью.
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